Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

В Украине создали 4-тонный дрон Bufalo: как его будут использовать

Сергей Кущ
13 сентября 2025, 00:33
16
Bufalo станет незаменимым помощником на фронте.
В Украине создали 4-тонный дрон Bufalo: как его будут использовать
В Украине создали 4-тонный дрон Bufalo: как его будут использовать / Коллаж Главред, фото: mezha.media

В Украине представили уникальную разработку — наземный дронBufalo весом около 4 тонн.

Машина прошла испытания и уже привлекла внимание военных благодаря своей мощности и защищенности, пишет Mezha.Media.

Бронированный "гигант" на дизеле

Bufalo работает на дизельном двигателе, что дает ему преимущество перед электрическими моделями: запас хода можно регулировать количеством топливных баков. При необходимости дрон способен проехать 100–200 километров, доставляя грузы даже на самых дальних участках фронта.

видео дня

Толстая броня из европейской стали выдерживает попадание любых пуль и даже обстрел 152-мм снарядами, если разрыв происходит в радиусе до 100 метров. Колеса защищены от повреждений, а днище усилено для снижения риска подрыва на минах.

Возможности Bufalo

Главные задачи дрона — доставка боеприпасов, продуктов и медицинских грузов, а также разминирование территории. Кроме того, Bufalo способен вытаскивать застрявшую технику, что позволяет экономить время и сохранять жизни военнослужащих.

Несмотря на габариты, машина остается малозаметной благодаря низкому профилю и может развивать скорость до 20 км/ч.

Управление и защита связи

Bufalo управляется дистанционно через радиоканал и спутниковый терминал Starlink. Для защиты от средств радиоэлектронной борьбы используется CRPA-антенна, которая блокирует попытки глушения GPS. В случае проблем со связью дрон может работать через ретранслятор, поднятый в воздух.

Система искусственного интеллекта позволяет машине самостоятельно прокладывать маршрут, распознавать препятствия на расстоянии до 15 метров и останавливаться при угрозе. При этом оператор всегда может взять управление в свои руки.

Создан с учетом пожеланий военных

По словам руководителя компании-разработчика Владислава (фамилия не раскрывается из соображений безопасности), Bufalo проектировался с учетом запросов военных и Генштаба ВСУ:

  • установка дымовых шашек для маскировки,
  • бронированные колеса,
  • усиленное днище для защиты от мин,
  • интеграция Starlink.

"Мы старались воплотить все пожелания бойцов. Bufalo — это ответ на их реальные потребности", — отметил разработчик.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дроны интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне внезапно прорвались в Купянск, применена коварная тактика - Deep State

Россияне внезапно прорвались в Купянск, применена коварная тактика - Deep State

23:43Фронт
В Украине могут выключать мобильную сеть во время тревоги: какая причина

В Украине могут выключать мобильную сеть во время тревоги: какая причина

22:18Украина
На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

22:17Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

Гороскоп Таро на завтра 13 сентября: Ракам - быть свободными, Львам - удача

Гороскоп Таро на завтра 13 сентября: Ракам - быть свободными, Львам - удача

Важно воспользоваться моментом: четырем знакам зодиака улыбнется удача

Важно воспользоваться моментом: четырем знакам зодиака улыбнется удача

Когда закончится война в Украине: военный назвал сроки

Когда закончится война в Украине: военный назвал сроки

Все вернулось после тысяч лет: то, что скрывалось на дне Днепра, удивит многих

Все вернулось после тысяч лет: то, что скрывалось на дне Днепра, удивит многих

Последние новости

01:45

Опора, источник силы и вдохновения: четыре самые семейные знака зодиака

01:18

Потеряете достаток и благополучие: что нельзя выносить из дома 13 сентября, приметы

00:33

В Украине создали 4-тонный дрон Bufalo: как его будут использовать

12 сентября, пятница
23:43

Россияне внезапно прорвались в Купянск, применена коварная тактика - Deep StateВидео

23:21

Женщине запретили кормить голубей возле дома: в чем причина

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
22:18

В Украине могут выключать мобильную сеть во время тревоги: какая причина

22:17

На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

21:44

Забытые миром: заброшенные города-призраки Украины, где остановилось время

21:34

НАТО начинает новую военную операцию после атаки на Польшу

Реклама
21:32

"Конечная остановка": Андрей Фединчик уволился из ВСУ и назвал причину

21:23

Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана, — Зеленский

21:17

Главный секрет наших бабушек: какой ингредиент сделает волосы густыми и длиннымиВидео

20:40

Сахара и рядом не стояла: где находится самое горячее место на Земле

20:09

Только на YouTube: стартует новый сезон ток-шоу "Говорить Україна"

20:00

Почему Путин так хочет взять Донбасс: земли и русский язык не при чем

19:57

Стоит запастись сейчас: украинцам сказали, когда подорожает базовый продукт

19:55

Агрессивные и гневливые: люди, рожденные в эти даты, легко выходят из себя

19:54

Прошу помощи у мамы: звезда "Черного квадрата" раскрыл, что делает перед спектаклем

19:43

Украину накрывает похолодание и дожди: где влупит +5 градусов

19:42

"Это обычно пожилые люди": клиенты Ощадбанка остаются без карт

Реклама
19:31

Что скрывала Леся Украинка: правда, которую не расскажут в школе

19:10

Трамп нашел способ отменить санкции против Россиимнение

18:56

"Большая маленькая ложь" получит 3 сезон: HBO приступил к работе

18:46

"Отдать Путину землю Украины": Зеленский сделал заявление о завершении войны

18:11

Китайский гороскоп на завтра 13 сентября: Обезьянам пора действовать, Змеям - тревога

18:08

В Украине подскочили цены на продукты: что подорожало больше всего

18:04

"Я не собираюсь никого защищать": Трамп резко высказался об атаке на ПольшуВидео

17:57

"Измены – не измены": Алсу рассказала, как терпела экс-мужа и что с ней случилось

17:55

Его до сих пор не нашли: где может находиться самый большой клад УкраиныВидео

17:43

Алкотестер покажет опьянение - 5 продуктов, которые не стоит употреблять водителямВидео

17:02

Евро взлетает, а доллар обваливается: новый курс валют на 15 сентября

17:01

"Начинают вылезать": эксперт поделился секретами, где и как искать грибы в лесу

16:51

"Придется действовать очень жёстко": Трамп грозит Путину за отказ от переговоров

16:49

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком на вокзале за 31 секунду

16:32

Фонд Андрея Матюхи поддержал запуск онлайн-хаба "Є - ПРОТЕЗ" актуально

16:29

Трамп заявил, что убийцу Чарли Кирка "сдал" отец - что известно о задержанном

16:19

Почему российские дроны атаковали Польшу: Орбан удивил абсурдной причиной

15:58

Зинченко официально представлен в "Ноттингем Форест": под каким номером будет играть

15:44

Разгром "элитных" частей РФ на "горячем" направлении: Сырский раскрыл детали

15:38

В роду были хозяева - какие фамилии свидетельствуют о селянском происхождении

Реклама
15:33

Надо ли опускать подлокотник в самолете: стюардесса предупредила о важном

15:33

Чем отличаются два парня в офисе: надо быть "Шерлоком Холмсом", чтобы найти ответ

15:30

Скрытый сигнал водителям: что на самом деле означает лежачий конус на дорогеВидео

15:06

Когда закончится война в Украине: военный назвал сроки

14:58

"Семейная фишка": дочь Ющенко рассказала о своем казацком перстне с тайными знаками

14:56

Ценники внезапно изменили: в Украине неожиданно подорожал базовый продукт

14:49

Актриса Катя Кузнецова рассказала, как ей угрожал муж Симоньян: что он хотел

14:43

Дроны СБУ взорвали крупнейший нефтяной хаб РФ на Балтике: СМИ узнали детали

14:42

Детектива НАБУ поймали со скрытой квартирой за 4 млн – Шабунин назвал это "ошибкой в декларации" – эксперт

14:29

В этот раз не справился: что случилось со здоровьем MÉLOVIN

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять