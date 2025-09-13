Bufalo станет незаменимым помощником на фронте.

В Украине создали 4-тонный дрон Bufalo: как его будут использовать / Коллаж Главред, фото: mezha.media

В Украине представили уникальную разработку — наземный дронBufalo весом около 4 тонн.

Машина прошла испытания и уже привлекла внимание военных благодаря своей мощности и защищенности, пишет Mezha.Media.

Бронированный "гигант" на дизеле

Bufalo работает на дизельном двигателе, что дает ему преимущество перед электрическими моделями: запас хода можно регулировать количеством топливных баков. При необходимости дрон способен проехать 100–200 километров, доставляя грузы даже на самых дальних участках фронта.

Толстая броня из европейской стали выдерживает попадание любых пуль и даже обстрел 152-мм снарядами, если разрыв происходит в радиусе до 100 метров. Колеса защищены от повреждений, а днище усилено для снижения риска подрыва на минах.

Возможности Bufalo

Главные задачи дрона — доставка боеприпасов, продуктов и медицинских грузов, а также разминирование территории. Кроме того, Bufalo способен вытаскивать застрявшую технику, что позволяет экономить время и сохранять жизни военнослужащих.

Несмотря на габариты, машина остается малозаметной благодаря низкому профилю и может развивать скорость до 20 км/ч.

Управление и защита связи

Bufalo управляется дистанционно через радиоканал и спутниковый терминал Starlink. Для защиты от средств радиоэлектронной борьбы используется CRPA-антенна, которая блокирует попытки глушения GPS. В случае проблем со связью дрон может работать через ретранслятор, поднятый в воздух.

Система искусственного интеллекта позволяет машине самостоятельно прокладывать маршрут, распознавать препятствия на расстоянии до 15 метров и останавливаться при угрозе. При этом оператор всегда может взять управление в свои руки.

Создан с учетом пожеланий военных

По словам руководителя компании-разработчика Владислава (фамилия не раскрывается из соображений безопасности), Bufalo проектировался с учетом запросов военных и Генштаба ВСУ:

установка дымовых шашек для маскировки,

бронированные колеса,

усиленное днище для защиты от мин,

интеграция Starlink.

"Мы старались воплотить все пожелания бойцов. Bufalo — это ответ на их реальные потребности", — отметил разработчик.

