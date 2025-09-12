Дроны СБУ взорвали крупнейший нефтяной хаб РФ на Балтике: СМИ узнали детали

В результате успешной атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары.

Дроны СБУ атаковали важные цели в РФ

Главное:

По крупнейшему нефтеналивному порту РФ на Балтике ударили дроны

Силами СБУ был поражен ряд нефтеперекачивающих станций РФ

Крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море Приморск поразили минувшей ночью беспилотники Службы безопасности Украины.

Объект РФ является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в спецслужбе.

Результаты удара дронов СБУ

В результате успешной атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена. Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут составить до $41 млн.

Также силами СБУ был поражен ряд нефтеперекачивающих станций РФ - НПС-3", НПС "Андреаполь" и НПС-7. Они являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.

Что известно о нефтяном хабе РФ

Приморск - это ключевой хаб для загрузки теневого флота, с помощью которого РФ обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит РФ около $15 млрд.

Удары вглубь РФ: мнение эксперта

Политический аналитик Тарас Загородний отметил, что для Украины крайне важно осознавать: наиболее действенной формой санкционного давления на Россию являются удары по её нефтяной и газовой инфраструктуре. В частности, он подчеркнул целесообразность нанесения ударов по терминалам, расположенным, например, в районе Балтийского моря. Именно на такие цели, по его мнению, следует концентрировать усилия.

Ранее в Кабмине объяснили, почему Украина не остановит транзит нефти из РФ. Остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" может привести к нарушению международных обязательств Украины.

Напомним, что Еврокомиссия не видит оснований для беспокойства из-за остановки транзита нефти в Венгрию и Словакию после санкций против "Лукойл".

Как сообщал Главред, венгерская компания Mol Nyrt заключила соглашение для бесперебойной поставки российской нефти. С 9 сентября Mol берет на себя доставку нефти на белорусско-украинской границе, заменив Россию как поставщика.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

