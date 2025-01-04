Скатится к показателям 1970-х: по РФ серьезно ударит остановка транзита газа – Гончар

Остановка транзита российского газа через территорию Украины приведет к тому, что РФ будет терять около 6-6,5 млрд долларов дохода ежегодно.

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По РФ серьезно ударит остановка транзита газа, отметил Гончар/ коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео, УНИАН

Основные тезисы Гончара:

Из-за остановки транзита газа РФ будет терять около 6-6,5 млрд долларов дохода ежегодно

Это возвращает "Газпром" на уровень, который был характерен для советского периода начала 1970-х

Остановка транзита российского газа через территорию Украины приведет к тому, что страна-агрессор Россия будет терять около 6-6,5 млрд долларов дохода ежегодно.

Это еще больше ухудшит финансовое положение "Газпрома". Об этом сказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду.

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"Это будет означать потерю около 6-6,5 млрд долларов дохода РФ в годовом измерении. С одной стороны, может казаться, что это не такая большая сумма, но это важно с точки зрения того, что эти средства уже не попадут в Россию. Более того, это еще больше ухудшит финансовое положение "Газпрома", - отметил Гончар.

Он отметил, что, по сути, у "Газпрома" останется только один маршрут доставки газа в Европу - вторая нитка "Турецкого потока". Однако это направление поставок не является оптимальным, ведь основные потребители российского газа находятся не на юге Европы, не в центральных регионах, а в западных, в частности в Германии.

"Гипотетически есть другие технические варианты, такие как газопровод "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу или вторая нитка "Северного потока-2". Но ни Польша, ни Германия не планируют открывать эти маршруты для России. Тем более, что сама Россия приложила усилия, чтобы эти маршруты не работали еще в 2021-2022 годах, когда "Газпром" осушал европейский рынок и способствовал росту цен на газ", - отметил эксперт.

Поэтому фактически оставались два маршрута: через Украину и "Турецкий поток", объяснил Гончар. Сейчас украинский маршрут закрывается, и остается только "Турецкий поток". Но, по словам эксперта, это совсем не то, на что рассчитывал Кремль.

"Первая нитка "Турецкого потока" обеспечивает поставки газа в Турцию. Вторая нитка идет в Болгарию, затем превращается в "Балканский поток", который обслуживает Сербию и Венгрию. Ее пропускная способность - чуть менее 16 млрд кубометров газа в год. Для сравнения: в 2019 году, который был пиковым годом экспорта российского газа в страны Европейского Союза, объем поставок достиг 156 млрд кубометров. Теперь этот объем уменьшится в 10 раз", - сказал эксперт.

Гончар отметил, что это возвращает "Газпром" на уровень, который был характерен для советского периода начала 1970-х годов, когда только начинались первые поставки газа в Западную Европу в 1968 году.

"Таким образом, это означает полный крах путинской стратегии расширения газового экспорта из РФ в Европу. Все, что имеет начало, имеет и свой конец", - подытожил эксперт.

Остановка Украиной транзита российского газа - последние новости

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Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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