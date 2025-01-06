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Приднестровье в заложниках: Кремль начал "наказывать своего же вассала" - что известно

Юрий Берендий
6 января 2025, 03:34
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Кремль будет пытаться влиять на население Молдовы, чтобы обвинить правительство Молдовы и Украину в начале газового кризиса в стране, отметил Гончар.
Приднестровье в заложниках: Кремль начал 'наказывать своего же вассала' - что известно
Кремль начал наказывать Приднестровье - что известно / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

О чем сказал Гончар:

  • Ситуация на левом берегу Днестра значительно хуже, чем в Молдове
  • РФ пытается дискредитировать Украину и президента Молдовы газовым вопросом
  • Так называемое Приднестровье стало заложником кремлевских манипуляций

Серьезных последствий от остановки транзита российского газа через Украину не стоит ожидать, поскольку апокалиптические прогнозы значительно преувеличены. Об этом заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар в интервью Главреду.

Он отметил, что правобережная часть Молдовы обеспечена газоснабжением. Еще в 2019 году, когда существовала угроза остановки транзита из-за необходимости заключения нового договора между "Нафтогазом" и "Газпромом", Молдова подготовилась к возможным перебоям. Правобережье потребляет значительно меньше газа по сравнению с левобережьем, включая Приднестровье, где ситуация более сложная.

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"Кремль фактически наказывает своего же вассала - приднестровский режим. Потому что основное потребление газа приходится именно на эту территорию - около 2 миллиардов кубометров в год, тогда как правобережье потребляет около 1 миллиарда", - отметил эксперт.

Гончар отмечает, что это фактически является актом газовой войны против Молдовы, направленным на достижение четкой политической цели - смену власти в стране. Цель Кремля - способствовать свержению действующего режима. Если это не удастся, остается в силе договор между "Газпромом" и "Молдовагазом", который официально не был расторгнут.

"Кстати, "Газпром" до сих пор доминирует на молдавском энергетическом рынке. Если прямой транзит через Украину станет невозможным, "Газпром" может обеспечить поставки газа для "Молдовагаза" через вторую нитку "Турецкого потока". Газ можно будет подать в Молдову реверсом через Болгарию и Румынию, включая Приднестровье", - предполагает аналитик.

По словам Гончара, хотя альтернативный маршрут поставок газа длиннее и сложнее, технически его можно реализовать без значительных трудностей. Однако такие действия являются шантажом со стороны Кремля, который стремится вызвать недовольство среди граждан Молдовы. Таким образом, Россия пытается дискредитировать правительство и президента Майи Санду, обвиняя их в неспособности предотвратить энергетический кризис, который якобы вызвал отказ Украины продолжать транзит газа.

Кремль стремится убедить молдавское население, что только тесные отношения с Россией способны гарантировать энергетическую стабильность. В противном случае, заявляют в Москве, Молдова получит дорогой газ и произведенную из него еще более дорогую электроэнергию.

"Я не исключаю, что Кремль рассчитывает на определенный сценарий, по которому Украина станет "виноватой" в проблемах. Правительство Молдовы, разумеется, не пойдет на уступки "Газпрому" и не признает так называемый долг, который оценивается в 700 миллионов долларов. На самом деле такого долга не существует. Ранее "Газпром" называл даже большие суммы - в пределах 5-7 миллиардов долларов. Есть определенная текущая текущая задолженность, однако международные организации определили, что реальная задолженность составляет лишь несколько миллионов", - отмечает Гончар.

Эксперт подчеркивает, что власть Майи Санду не может признать этот долг, поскольку он не соответствует действительности. Однако существует вероятность, что делегация из оппозиционеров или пророссийских сил, возможно, при участии башкана Гагаузии, может отправиться в Кремль с просьбой возобновить поставки газа. Они могут аргументировать это необходимостью спасения молдавского народа от энергетического кризиса и "ошибочной политики" действующего правительства.

"Этот сценарий может быть использован для политического шоу, чтобы показать, кто якобы заботится о народе. Это напоминает ситуацию, когда Медведчук с Бойко ездили в Москву договариваться о поставках газа в Украину перед 2019 годом. Тогда завершался срок действия десятилетнего соглашения 2009 года, и должно было быть подписано новое соглашение. Такой трюк может повториться и сейчас", - резюмирует Гончар.

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика
Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Аналитик отмечает, что правительство Молдовы, к сожалению, действовало недостаточно активно, надеясь на сохранение транзита газа через Украину. Почему была выбрана такая стратегия - неизвестно. Нынешняя ситуация заставила власти объявить чрезвычайное положение в энергетике.

Основные трудности могут возникнуть на левом берегу Днестра, где для отопления в основном используют дрова. Поэтому угрозы "массового замерзания" преувеличены.

"Наибольшие трудности возникнут в промышленном секторе левобережья. Основными потребителями газа и электроэнергии являются такие предприятия, как "Молдавская ГРЭС", Молдавский металлургический комбинат, "Дубоссарский цементный завод" и другие крупные производства", - указывает он.

Михаил Гончар заключает, что Приднестровье стало заложником кремлевских манипуляций. То, что регион всегда служил интересам Москвы, не означает, что его будут поддерживать бесконечно.

"Как показывает пример отношения России к Армении во время армяно-азербайджанской войны или к сирийскому режиму, Кремль действует исключительно в собственных интересах", - резюмировал он.

приднестровье
Что известно о так называемом Приднестровье / Инфографика Главред

Транзит газа из России через Украину - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, прекращение транзита российского газа через Украину приведет к ежегодным потерям России в размере 6-6,5 миллиардов долларов, что еще больше осложнит финансовое состояние "Газпрома". Об этом заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

Украинские газопроводы, одни из крупнейших в мире, могут стать потенциальной целью для ракетных атак со стороны РФ. За почти три года полномасштабной войны они оставались невредимыми, поскольку по ним осуществлялся транзит российского газа, сообщает Bloomberg.

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что завершение транзита газа в Европу через Украину не повлияет на поставки газа для украинских потребителей.

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Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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