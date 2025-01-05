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Страну накрыл почти 7-балльный шторм: в Украине усилилась магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
5 января 2025, 17:30
544
Эта магнитная буря в целом продлится целых 10 дней.
магнитная буря
В Украине резко усилилась магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украина находится под атакой очень сильной магнитной бури. Она очень сильно затянулась и внезапно начала усиливаться. Об этом сообщает meteoagent.

Эта магнитная буря началась еще 29 декабря. Тогда она была 3-балльной, однако на следующий день внезапно усилилась почти до 8-ми баллов. На таком уровне она продержалась целых три дня, после чего пошла на спад.

видео дня

2-3 января мощность магнитной бури удерживалась на уровне 5-ти баллов. Ожидалось, что она пойдет на спад, но 4 января она внезапно усилилась до 6-ти баллов. Её мощность пойдет на спад лишь завтра, 6 января. Тогда буря станет 4-балльной, после чего опустится до 3-х баллов, а затем - до минимума.

Однако расслабляться еще рано. 10 января страну атакует новая магнитная буря. Она ударит сразу с 4-балльной мощностью. Следующие два дня она будет 3-балльной, после чего снизится до минимума.

магнитная буря
В Украине резко усилилась магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 8 вспышек класса С и М. Сообщается, что 6 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 65%. Вероятность вспышек класса Х составляет 20%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 74 солнечных пятна.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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