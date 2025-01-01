Конец транзита газа из России в Европу: опубликовано заявление

Система готова к продолжению работы без транзита российского газа, сказал Герман Галущенко.

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ГТС Украины будет работать и без транзита российского газа в Европу - Минэнерго / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказали в Минэнерго:

Украинцы не ощутят прекращения транзита газа РФ в Европу

Государство будет подавать тепло в дома украинцев

Завершение транзита газа в Европу через Украину не окажет влияние на газоснабжение для украинских граждан. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что государство будет обеспечивать теплоснабжение украинцев.

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"Граждане абсолютно не почувствуют этого события, потому что газ соответственно и тепло мы будем обеспечивать в дома каждого украинца", - отметил Галущенко.

Кратко о газопроводах России в Европу / Инфографика: Главред

Также он добавил, что Оператор ГТС провел всю необходимую работу.

"Поэтому мы абсолютно спокойно готовы к функционированию нашей газовой системы без транзита российского газа", - уточнил министр.

Между тем оператор ГТС договорился об обеспечении увеличения гарантированных мощностей для поставок газа как в Украину, так и в Европу.

К примеру, Украина в прошлом году договорилась о гарантированных мощностях на южном направлении – Вертикальный коридор – и поставках из Польши.

Транзит газа РФ через Украину в Европу – что об этом известно:

Как сообщал Главред, Евросоюз готов к завершению транзита российского газа через Украину. В частности, Европа провела работу над маршрутами для поставки СПГ, а также импорта трубопроводов.

Газпром не планирует поставлять газ в Европу путем Украины в 2025 году, писали журналисты Reuters. Кремль готов к тому, что поставок газа в европейские страны через территорию украинского государства больше не будет.

Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит газа в Европу, сообщили в ГТС Украины. Подписанный в 2019 году контракт Нафтогаза и Газпрома завершился, поэтому поставки топлива прекратились.

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