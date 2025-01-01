Конец транзита газа из России в Европу: опубликовано заявление

Что сказали в Минэнерго:
- Украинцы не ощутят прекращения транзита газа РФ в Европу
- Государство будет подавать тепло в дома украинцев
Завершение транзита газа в Европу через Украину не окажет влияние на газоснабжение для украинских граждан. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что государство будет обеспечивать теплоснабжение украинцев.
"Граждане абсолютно не почувствуют этого события, потому что газ соответственно и тепло мы будем обеспечивать в дома каждого украинца", - отметил Галущенко.
Также он добавил, что Оператор ГТС провел всю необходимую работу.
"Поэтому мы абсолютно спокойно готовы к функционированию нашей газовой системы без транзита российского газа", - уточнил министр.
Между тем оператор ГТС договорился об обеспечении увеличения гарантированных мощностей для поставок газа как в Украину, так и в Европу.
К примеру, Украина в прошлом году договорилась о гарантированных мощностях на южном направлении – Вертикальный коридор – и поставках из Польши.
Транзит газа РФ через Украину в Европу – что об этом известно:
Как сообщал Главред, Евросоюз готов к завершению транзита российского газа через Украину. В частности, Европа провела работу над маршрутами для поставки СПГ, а также импорта трубопроводов.
Газпром не планирует поставлять газ в Европу путем Украины в 2025 году, писали журналисты Reuters. Кремль готов к тому, что поставок газа в европейские страны через территорию украинского государства больше не будет.
Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит газа в Европу, сообщили в ГТС Украины. Подписанный в 2019 году контракт Нафтогаза и Газпрома завершился, поэтому поставки топлива прекратились.
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Что такое "Нафтогаз Украины"?)
"Нафтогаз Украины" — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также и природного газа, сообщает "Википедия".
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