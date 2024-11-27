В Газпроме приняли решение по транзиту газа через Украину – Reuters

Экспорт российского газа в "дальнее зарубежье", куда входят страны Европы и Турция, снизится на пятую часть.

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Газпром прекратит транзит газа в Европу через Украину - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно о планах Газпрома:

Газпром не будет прокачивать газ в Европу через Украину в 2025-м

Объемы поставок газа в Европу из РФ снизятся на пятую часть

В 2025 году Газпром не планирует поставлять газ в Европу путем территории Украины.

Ранее глава Кремля Владимир Путин заявлял, что страна-оккупант Россия готова сохранить транзит, однако у корпорации другие планы.

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Как сообщает Reuters , план Газпрома не предусматривает транзит российского газа в Европу через территорию Украины в 2025 году. Впрочем, руководство компании такой план пока окончательно не утвердило.

Ранее Путин говорил, что РФ готова продолжать транзит, но собеседник журналистов назвал завершение поставок газа в Европу после 31 декабря 2024 года – базовым сценарием Москвы.

Как снизятся объемы поставок газа в Европу

Согласно ожиданиям, экспорт в Европу и Турцию снизится на пятую часть. Расчеты включают поставки через Турецкий и Голубой поток, но не учитывают прокачку газа в Китай путем газопровода Сила Сибири, который может достичь показателя в 38 млрд кубометров.

При этом в Газпроме не думают, что будет снижение поставок газа в Турцию.

Карта газопроводов из России в Европу / Инфографика: Главред

Транзит газа из России в Европу через Украину – главные новости:

Как сообщал Главред , Украина остановит транзит газа из России в Европу в конце 2024 года , когда завершится срок действия контракта Нафтогаза и Газпрома, говорил глава правления Нафтогаза Алексей Чернышов.

Киев не намерен продлевать договор с Москвой.

Украина готова продлить транзит газа из России в Европу , если в этом будут заинтересованы страны-партнеры, отмечал премьер Денис Шмыгаль. Однако Киев не намерен вести прямые переговоры с агрессором по данному вопросу.

Евросоюз готов к завершению транзита газа из России через Украину , заверила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Европейцы уже подготовили инфраструктуру и маршруты для поставок сжиженного природного газа.

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Юрий Романенко. Удар по "Северному потоку": две версии и все плохие для России Контракт на транзит газа между Россией и Украиной 30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях. Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены за сутки до прекращения прежнего контракта. Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше. По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"." Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров. Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

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