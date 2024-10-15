С российским газом прощаются: ЕС готов завершить транзит топлива РФ через Украину

Евросоюз может избавиться от зависимости от российского газа уже в конце этого года.

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ЕС полностью готов "спрыгнуть с газовой иглы" РФ / Коллаж: Главред, фото: flickr, Укртрансгаз

В Европейском Союзе заявили о готовности к завершению контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" в конце 2024 года о транзите газа страны-агрессора России через Украину.

Об этом, как пишет "Радио Свобода", рассказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. По ее словам, уже есть транспортная инфраструктура и существуют различные маршруты поставки как для СПГ, так и для импорта трубопроводов.

"Мы знали, что этот контракт заканчивается до конца года. Еврокомиссия тесно сотрудничает с наиболее пострадавшими государствами-членами, чтобы подготовиться к сценарию нулевого транзита по состоянию на 1 января 2025 года. Центральная и Юго-Восточная Европа уже имеет диверсифицированные варианты поставки, чтобы полностью заменить эти 14 миллиардов кубометров российского газа, все еще проходит через Украину, а новые и существующие СПГ-терминалы имеют достаточно мощности", - подчеркнула она. видео дня

Симсон убеждена, что ЕС может существовать без российского газа и полностью отказаться от топлива агрессора РФ. Она назвала такой шаг "политическим выбором".

Если страны-члены предпочтут продолжению импорта российского газа, и они будут делать это даже вне контракта, или если они захотят подписать новые соглашения по новым мощностям. Хочу объяснить, что это не обязательно. Это политический выбор и он опасен. И мы должны помнить, что стоимость отношений с Россией измеряется не только ценой на газ, но и потерянными в Украине жизнями", - добавила еврокомиссар.

Газопроводы из россии в Европу / Инфографика: Главред

Кто такая Кадри Симсон? Кадри Симсон - эстонская политическая деятельница, министр экономических дел и инфраструктуры Эстонии в правительстве Юри Ратаса с 2016 по 2019 годы. С 1 декабря 2019 года еврокомиссар по вопросам энергетики в комиссии фон дер Ляйен, пишет Википедия.

Поставки российского газа в ЕС через Украину

Напомним, что Украина остановит транзит российского газа в страны Европы. В конце 2024-го года завершится срок действия договора Нафтогаза и Газпрома, после чего поставок газа агрессора России по территории украинского государства больше не будет.

Председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский ранее заявил, что прекращение транзита российского газа отнюдь не станет мегапроблемой и апокалипсисом, потому что ГТС Украины достаточно разветвленная. Поэтому есть варианты, с помощью которых можно будет обеспечить и население, и теплокоммунэнерго даже при таком сценарии.

Зато некоторые страны Европы все еще не могут смириться с блокированием Украиной поставок российского газа. Так появилась информация, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет убеждать Киев продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, когда закончится срок действия соглашения с "Газпромом".

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