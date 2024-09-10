Угрозы зашли далеко: между Венгрией и Евросоюзом возник серьезный конфликт

В Европейской комиссии назвали неприемлемым заявление из Венгрии относительно оплаты проезда в Брюссель нелегальных мигрантов и искателей убежища, прибывающих в страну.
Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, такие действия представителей Венгрии противоречат принципам лояльности в сотрудничестве между странами-членами союза.
В то же время представитель Еврокомиссии Анита Гиппер, занимающаяся вопросами миграции, предупредила Венгрию, что в случае воплощения в жизнь угроз будет нарушено законодательство ЕС и безопасность Шенгенской зоны в целом будет подорвана.
"Именно поэтому Комиссия находится в контакте с венгерскими властями, чтобы убедиться, что эта акция не состоится и что Венгрия воздержится от нее. Мы также контактируем с соседними странами, а также с органами юстиции и внутренних дел, и мы также готовы использовать все наши полномочия, чтобы обеспечить соблюдение законодательства ЕС", - добавила она.
Что такое Европейская комиссия?
Европейская комиссия (или сокращенно Еврокомиссия) - высший орган исполнительной власти Европейского Союза, который примерно соответствует роли и функциям правительства в системах национальных государств. В отличие от национальных правительств, Еврокомиссия также может выполнять функцию законодательной инициативы, но только в рамках ЕС и в соответствии с Законодательством Европейского Союза, пишет Википедия.
Отношения Венгрии и Евросоюза
В последнее время большинство стран ЕС недовольны политикой и действиями венгерского правительства в рамках членства в союзе. В частности Литва собирается обжаловать решение Венгрии упростить въезд граждан страны-агрессора России и Беларуси.
Накануне Еврокомиссия исследовала влияние санкций Украины на поставщика энергоресурсов "Лукойл" из страны-агрессора России и обнаружила, что оснований для беспокойства из-за остановки транзита нефти в Венгрию нет.
Ранее венгерская компания Ganz-Mavag Europe Zrt предложила испанскому правительству купить Talgo SA - производителя поездов. Однако Мадрид отклонил предложение из-за "угрозы стратегическим интересам и национальной безопасности".
Другие новости из ЕС:
- Евросоюз официально начал переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС
- Шольц потребовал от Евросоюза больше денег на украинских беженцев
- В Евросоюзе выдвинули два требования Китаю относительно войны России против Украины
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред