Угрозы зашли далеко: между Венгрией и Евросоюзом возник серьезный конфликт

Предметом обостренных отношений стало недавнее заявление венгерского правительства относительно мигрантов.

https://glavred.info/world/ugrozy-zashli-daleko-mezhdu-vengriey-i-evrosoyuzom-voznik-sereznyy-konflikt-10595942.html Ссылка скопирована

Если Венгрия реализует задуманное, это будет нарушением закона ЕС / Коллаж: Главред, фото: EEAS, ua.depositphotos.com

В Европейской комиссии назвали неприемлемым заявление из Венгрии относительно оплаты проезда в Брюссель нелегальных мигрантов и искателей убежища, прибывающих в страну.

Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, такие действия представителей Венгрии противоречат принципам лояльности в сотрудничестве между странами-членами союза.

В то же время представитель Еврокомиссии Анита Гиппер, занимающаяся вопросами миграции, предупредила Венгрию, что в случае воплощения в жизнь угроз будет нарушено законодательство ЕС и безопасность Шенгенской зоны в целом будет подорвана.

видео дня

"Именно поэтому Комиссия находится в контакте с венгерскими властями, чтобы убедиться, что эта акция не состоится и что Венгрия воздержится от нее. Мы также контактируем с соседними странами, а также с органами юстиции и внутренних дел, и мы также готовы использовать все наши полномочия, чтобы обеспечить соблюдение законодательства ЕС", - добавила она.

Что такое Европейская комиссия? Европейская комиссия (или сокращенно Еврокомиссия) - высший орган исполнительной власти Европейского Союза, который примерно соответствует роли и функциям правительства в системах национальных государств. В отличие от национальных правительств, Еврокомиссия также может выполнять функцию законодательной инициативы, но только в рамках ЕС и в соответствии с Законодательством Европейского Союза, пишет Википедия.

Отношения Венгрии и Евросоюза

В последнее время большинство стран ЕС недовольны политикой и действиями венгерского правительства в рамках членства в союзе. В частности Литва собирается обжаловать решение Венгрии упростить въезд граждан страны-агрессора России и Беларуси.

Накануне Еврокомиссия исследовала влияние санкций Украины на поставщика энергоресурсов "Лукойл" из страны-агрессора России и обнаружила, что оснований для беспокойства из-за остановки транзита нефти в Венгрию нет.

Ранее венгерская компания Ganz-Mavag Europe Zrt предложила испанскому правительству купить Talgo SA - производителя поездов. Однако Мадрид отклонил предложение из-за "угрозы стратегическим интересам и национальной безопасности".

Другие новости из ЕС:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред