Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на саммите ЕС - необходимо увеличить финансирование украинцев, получивших убежище в его стране (а также в Польше и Чехии).

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Олаф Шольц потребовал от ЕС больше денег для беженцев-украинцев / скриншоты из видео

Немецкий федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что Евросоюзу необходимости увеличить количество денег, выделяемых официальному Бердину на финансирование украинцев, получивших убежище в его стране в качестве беженцев. Об этом сообщает портал Politico.

Шольц в рамках саммита ЕС заявил, что Европейский союз должен выделить гораздо больше тем странам, которые принимают громадное количество беженцев из Украины.

Канцлер также озвучил основные тезисы своего совместного с польским и чешским коллегами – Дональдом Туском и Петром Фиалой соответственно – письма президенту Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

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"Вместе с моими коллегами, я считаю, что пора принять решение – чтобы Европа предоставила этим странам специальную финансовую поддержку для финансирования социальной помощи [беженцам 0 Главред], профессионального обучения, языковых курсов и всех других вещей, играющих определенную роль", – именно так сформулированы требования правительств Германии, Польши и Чехии, сказал Шольц.

Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы? По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали: Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);

Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);

Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).

Украинские беженцы за границей - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские беженцы в Швеции смогут быстрее попасть в реестр населения и получить номера социального страхования, что предоставит им ряд преимуществ. Соответствующие изменения готовит правительство страны.

В Чехии могут принять изменения в закон Lex Ukraine, согласно которым украинцы, находящиеся под временной защитой, смогут получить разрешение на постоянное проживание на территории страны. "Зеленый свет" будет предоставлен только тем, кто не зависит от государственной помощи.

С 19 февраля в Великобритании больше не действует программа помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme). Это одна из двух программ легального въезда для украинских беженцев, которые выезжают из Украины из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

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