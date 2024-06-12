Тело спрятали далеко в лесу: в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ

Маленькая Валерия утром пошла в школу, но в учебное заведение она не пришла. Ребенка искали больше недели.

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В Германии нашли мертвой 9-летнюю дочь украинского военного / Коллаж: Главред, фото: из открытых источников

В Германии нашли мертвой 9-летнюю дочь украинского военного. Девочку искали целую неделю. Это подтвердила полиция Саксонии.

Тело маленькой Валерии нашли в лесу в немецком городе Дебельн. Ее нашли 11 июня в 4 километрах от дома. Уже провели вскрытие и подтвердили личность ребенка. Правоохранители расследуют дело как убийство. На ее теле не обнаружили следов сексуального насилия.

Исчезновение 9-летней Валерии

Как сообщает Bild, 3 июня девочка вышла утром из дома и пошла в школу. В учебном заведении ребенок так и не появился. Домой она также не вернулась.

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Мама девочки обратилась в милицию. На поиски Валерии сразу отправили 300 правоохранителей. Ребенка искали с воздуха - беспилотниками и вертолетом. Также было просмотрено большое количество изображений и видео, однако на них не удалось обнаружить след девочки.

В Германии нашли мертвой 9-летнюю дочь украинского военного / фото: из открытых источников

Тогда правоохранители рассматривали несколько версий исчезновения ребенка:

похищение,

девочка скрылась,

попала в аварию.

В полиции сразу отвергли версию о том, что ребенка могли вывести за границу, поэтому поиски продолжали в Дебельне.

Что известно о погибшей девочке

Валерия была родом из Днепропетровской области. С началом полномасштабного вторжения она вместе с семьей выехала из Украины и поселилась в Германии.

Отец ребенка - военный ВСУ. С момента исчезновения дочери ему предоставили отпуск. Он пытался получить все необходимые документы для выезда из Украины.

Мужчина был убежден, что ребенка могли похитить. Он даже обращался к вероятным преступникам.

"Я обращаюсь к тем, кто причастен к ее исчезновению. Найдите в себе мужество вернуть нашего любимого ребенка. Я очень надеюсь, что скоро смогу обнять свою дочь", - говорил мужчина.

В Германии нашли мертвой 9-летнюю дочь украинского военного / фото: из открытых источников

Как писал Главред, в пределах торгового центра в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший умер в соседней больнице вечером 27 апреля. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.

Впоследствии стало известно, что погибшие были украинскими военнослужащими, которые проходили курс восстановления в Баварии после ранений. Министр Дмитрий Кулеба поручил держать дело на особом контроле и "находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца был наказан по всей строгости закона". Он также выразил благодарность немецким правоохранителям за оперативное задержание подозреваемого.

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