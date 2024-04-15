"Боль, слезы": россияне убили известного украинского сержанта Павла Петриченко

Украинский сержант Павел Петриченко воевал на фронте в составе 59-й бригады.

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На фронте погиб украинский сержант Павел Петриченко / Колаж: Главред, фото: facebook/Марина Петриченко, t.me/brat_pp

Российские оккупанты убили украинского сержанта Павла Петриченко. Об этом заявила его сестра Марина Петриченко на своей странице в Facebook.

"Просьба не беспокоить нашу семью некоторое время. О месте и времени прощания сообщим позже", - написала сестра Павла.

Павел воевал в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

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На фронте погиб украинский сержант Павел Петриченко / фото: скриншот

Игорь Лачен отметил, что Петриченко погиб вечером сегодня, 15 апреля. Он называет его "моральным авторитетом и ориентиром".

"Человек, который менял эту страну и должен был менять ее дальше, еще больше. Таких людей очень мало, он погиб как воин - на поле боя. Паша Петриченко, на щите. Боль, слезы, память", - написал Лачен.

Известно, что до полномасштабного вторжения Павел возглавил штаб будущей Партии Сергея Притулы, о чем планировали объявить в марте 2022 года. Сам же Притула эмоционально отреагировал на гибель героя.

"Пашка... Паш... Павлуша... Господи, сколько еще?!!!! Сколько еще ты будешь забирать "соль земли"? !!!!!!! Тебе там грустно, Господи? Или что? !!!!!!!!!! Паш, ты был Воином с большой буквы! Мы все на коленях перед тобой! Я не знаю, как это все осилить, Паш... Люблю Тебя, Братик! Спасибо за всё, что ты прививал мне все эти годы! Обещаю, что всё будет выполнено! До конца моих дней! Паш, люблю!!!! Не верю..." - написал Сергей Притула.

На фронте погиб украинский сержант Павел Петриченко / фото: скриншот

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