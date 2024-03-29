УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Доступ к онлайн-казино: Зеленский высказался об идее с жесткими ограничениями

Ангелина Подвысоцкая
29 марта 2024, 22:11
Президент Украины дал поручение СБУ и не только, чтобы те собрали всю аналитику по вопросу.
казино, Зеленский
Зеленский отреагировал на петицию об ограничении доступа к онлайн-казино / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, pixabay

В Украине опубликовали электронную петицию с просьбой ограничить работу онлайн-казино. Менее чем за сутки она собрала необходимое количество подписей - более 26 тысяч из 25-ти необходимых. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отреагировал на это и уже рассказал, что будет с этим делать.

"Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино - онлайн-платформ игральных. О том, как это распространено и как это влияет на часть общества", - сказал президент.

Он заявил, что поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифри и секретарю СНБО "собрать мне всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение".

видео дня

Петиция об ограничении работы онлайн-казино

Петиция №22/223008-еп была зарегистрирована на сайте президента 29 марта этого года. Военнослужащий 59 бригады ВСУ Павел Петриченко, который написал эту петицию, акцентировал внимание на необходимости как можно скорее внести ее на рассмотрение в парламент. Он просит ограничить доступ к онлайн-казино хотя бы на время действия военного положения.

"Военнослужащие уже третий год находятся вдали от своих семей, в стрессовых условиях и без возможности полноценного отдыха, поэтому особенно психологически уязвимы ... Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное обеспечение и берут микрокредиты, этим заводя себя и свои семьи в "долговую яму", или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, этим нанося вред не только себе, но и собратьям", - говорится в тексте петиции.

Что просят ввести в законодательство:

  • запрет азартных игр и доступ к онлайн-казино для военнослужащих;
  • запрещение рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ и какой-либо связанной символики или предметов с войной и армией – форма, каска, автомат и т.д.;
  • запрещение благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка;
  • запрет военным частям принимать на баланс имущество в виде благотворительной помощи от участников игорного рынка или связанных физических, или юридических лиц;
  • запрет любой рекламы или публичных упоминаний фактов предоставления участниками игорного рынка благотворительной помощи военнослужащим;
  • запрещение ломбардам принимать дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного назначения;
  • обязательства интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать веб-сайты нелегальных казино.

Ранее сообщалось, Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год. Согласно декларации Зеленского, он и его семья за год заработали более 12 миллионов гривен, часть этой суммы составляет продажа ОВГЗ.

Также известно, что Зеленский уволил 2 заместителей Ермака и нашел им замену. Он уволил Андрея Смирнова и уже назначил на его место Ирину Мудрую, которая ранее работала заместителем министра юстиции. Под увольнение также попал Андрей Днепров, его должность займет Елена Ковальская.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский казино петиция
Реклама

Главное за день

ВСУ придется отступать: Зеленский обратился к Конгрессу относительно помощи Украине

ВСУ придется отступать: Зеленский обратился к Конгрессу относительно помощи Украине

23:19 Украина
Доступ к онлайн-казино: Зеленский высказался об идее с жесткими ограничениями

Доступ к онлайн-казино: Зеленский высказался об идее с жесткими ограничениями

22:11 Политика
"Не стали разбираться чей самолет": в ВСУ подтвердили "френдли фаер" в Крыму

"Не стали разбираться чей самолет": в ВСУ подтвердили "френдли фаер" в Крыму

21:56 Украина
Все главные новости

Популярное

Зачем заливать уксус в бачок унитаза: пол бутылки сотворит настоящее чудо 16264

Зачем заливать уксус в бачок унитаза: пол бутылки сотворит настоящее чудо

«Не нужно прощаний этих душных»: Алла Пугачева попрощалась с любимым в песне 13164

"Не нужно прощаний этих душных": Алла Пугачева попрощалась с любимым в песне

Россия обстреливает Украину ракетами: звучат взрывы 5255

Россия обстреливает Украину ракетами: звучат взрывы

Москва предложит обменять Белгородскую область на Крым 4581

Москва предложит обменять Белгородскую область на Крым

Последние новости

23:19

ВСУ придется отступать: Зеленский обратился к Конгрессу относительно помощи Украине

23:07

Нереальная красавица: Саудовская Аравия впервые отправит участницу на "Мисс Вселенная"

22:46

Франция будет передавать Украине свое списанное оружие

22:40

Жена Виктора Павлика в инвалидной коляске рассказала об операции

22:11

Доступ к онлайн-казино: Зеленский высказался об идее с жесткими ограничениями

Путин показал слабость, России грозят этнические погромы - Юрий БогдановПутин показал слабость, России грозят этнические погромы - Юрий Богданов
21:56

"Не стали разбираться чей самолет": в ВСУ подтвердили "френдли фаер" в КрымуВидео

21:27

"Сегодняшний налет готовили 5 дней": Жданов сказал, когда РФ может снова массированно ударить

20:58

Украину "раскалит" до +23: в каких областях будет жарче всего

20:51

Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год: сколько заработала семья президента

Реклама
20:26

Зеленский уволил 2 заместителей Ермака и назначил замену - что известно

20:12

Чем обработать деревья весной: копеечное средство гарантирует богатый урожай

19:52

Изменит направление работы: Зеленский согласовал назначение Данилова на новую должность

19:50

Что значит, если свеча упала в церкви: о чем предупреждает древняя примета

19:45

Украину ждут тяжелые месяцы, для РФ открыто окно возможностей - NYT

19:31

Кто организовал теракт в РФмнение

19:26

Путин может отдать все оккупированные территории: Зеленский назвал условие

19:15

"Замри паскудная Европа": путинистка Бабкина написала похабный стишокВидео

18:45

В Киеве гроза и сильный град: в столице объявили штормовое предупреждениеФотоВидео

18:31

Некоторые все время дарили не то: какая разница между духами и туалетной водойВидео

18:23

В 4 областях будут аварийные отключения электричества: в "Укрэнерго" сделали важное заявление

Реклама
18:22

Как не угробить стиральную машинку: куда заливать гель для стирки

18:12

Чарльз уже не появляется в людях: Камилла выполняет обязанности короля

17:51

"Это почти мясорубка": главный генерал США оценил, пойдет ли РФ в новое большое наступление

17:44

Вся семья укрепит свое здоровье: что нужно съесть 30 марта - приметы

17:28

Военный эксперт пояснил, что стоит срочно изменить в мобилизации в Украине

17:09

Ракетный удар по Севастополю: в британской разведке показали последствия удараФото

17:05

Можно ли заменить лимонный сок в борще: как сделать блюдо совершенно другим

16:43

В Украине ударит +25 градусов: стала известна дата резкой смены погоды

16:37

Ксения Мишина перешла на русский язык: украинцы в ярости

16:29

РФ применила новое мощное оружие для ударов по Украине: в ВСУ назвали детали

16:28

Что делать с сорняками после прополки: гениальный способ спасет ваш урожайВидео

16:16

В Украине сильно взлетели цены на топливо: сколько теперь стоит бензин

15:46

"РФ посыплется": публицист спрогнозировал негативный сценарий для России и назвал условиеВидео

15:33

Россия атаковала Каневскую и Днестровскую ГЭС: Зеленский срочно созвал Ставку

15:00

Что должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции

14:32

Зеленский перевел Данилова в дипломаты: в Раде говорят о посольстве в Молдове

14:21

Как правильно обрезать виноград весной: хитрый фокус обеспечит богатый урожайВидео

14:05

В Румынии нашли части беспилотника в 23 км до Украины: СМИ раскрыли детали

14:03

Маша Ефросинина рассказала, что не надо есть, чтобы хорошо выглядеть

14:02

Продавали гранит на памятники оккупантам: СБУ на Житомирщине задержала дельцов

Реклама
13:40

Могли ли ракеты россиян залететь в Молдову: в ВСУ раскрыли детали

13:15

"Война уже не в прошлом": в Европе самый критический момент с 1945 года - Туск

12:52

"Блюстители развонялись": Андрей Макаревич феерично врезал россиянам

12:43

Главнокомандующий ВСУ раскрыл, почему на самом деле Украина потеряла Авдеевку

12:37

Пела "Гей, соколи": украинку-звезду "Звездных войн" "поймали" в поезде "Укрзалізниці"

12:36

Том Круз расстался с россиянкой из-за ее бывшего мужа

12:24

"Станет для них роковым городом": Сырский оценил риск нового наступления РФ на Харьков

11:55

Церковный праздник 30 марта: что запрещено делать в родительскую субботу

11:47

Совсем другая: бывшая жена Мурата Налчаджиоглу поразила внешним видом

11:44

"Вернули больше, чем потеряли": Сырский рассказал, смогут ли ВСУ сдержать натиск РФ

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять