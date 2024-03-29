Доступ к онлайн-казино: Зеленский высказался об идее с жесткими ограничениями

Президент Украины дал поручение СБУ и не только, чтобы те собрали всю аналитику по вопросу.

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Зеленский отреагировал на петицию об ограничении доступа к онлайн-казино / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, pixabay

В Украине опубликовали электронную петицию с просьбой ограничить работу онлайн-казино. Менее чем за сутки она собрала необходимое количество подписей - более 26 тысяч из 25-ти необходимых. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отреагировал на это и уже рассказал, что будет с этим делать.

"Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино - онлайн-платформ игральных. О том, как это распространено и как это влияет на часть общества", - сказал президент.

Он заявил, что поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифри и секретарю СНБО "собрать мне всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение".

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Петиция об ограничении работы онлайн-казино

Петиция №22/223008-еп была зарегистрирована на сайте президента 29 марта этого года. Военнослужащий 59 бригады ВСУ Павел Петриченко, который написал эту петицию, акцентировал внимание на необходимости как можно скорее внести ее на рассмотрение в парламент. Он просит ограничить доступ к онлайн-казино хотя бы на время действия военного положения.

"Военнослужащие уже третий год находятся вдали от своих семей, в стрессовых условиях и без возможности полноценного отдыха, поэтому особенно психологически уязвимы ... Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное обеспечение и берут микрокредиты, этим заводя себя и свои семьи в "долговую яму", или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, этим нанося вред не только себе, но и собратьям", - говорится в тексте петиции.

Что просят ввести в законодательство:

запрет азартных игр и доступ к онлайн-казино для военнослужащих;

запрещение рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ и какой-либо связанной символики или предметов с войной и армией – форма, каска, автомат и т.д.;

запрещение благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка;

запрет военным частям принимать на баланс имущество в виде благотворительной помощи от участников игорного рынка или связанных физических, или юридических лиц;

запрет любой рекламы или публичных упоминаний фактов предоставления участниками игорного рынка благотворительной помощи военнослужащим;

запрещение ломбардам принимать дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного назначения;

обязательства интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать веб-сайты нелегальных казино.

Ранее сообщалось, Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год. Согласно декларации Зеленского, он и его семья за год заработали более 12 миллионов гривен, часть этой суммы составляет продажа ОВГЗ.

Также известно, что Зеленский уволил 2 заместителей Ермака и нашел им замену. Он уволил Андрея Смирнова и уже назначил на его место Ирину Мудрую, которая ранее работала заместителем министра юстиции. Под увольнение также попал Андрей Днепров, его должность займет Елена Ковальская.

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