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Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год: сколько заработала семья президента

Юрий Берендий
29 марта 2024, 20:51
Согласно декларации Зеленского, он и его семья за год заработали более 12 миллионов гривен, часть этой суммы составляет продажа ОВГЗ.
Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год: сколько заработала семья президента
Сколько зарабатывает семья Владимира Зеленского - данные декларации / Коллаж Главред, фото: Офис президента, instagram Елены Зеленской

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2023 календарный год. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"Согласно декларации, доходы Главы государства и членов его семьи составили 12 млн 423 тыс. 008 грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ - 7 млн 455 тыс. 972 грн", - говорится в сообщении Офиса президента.

В 2023 году доходы семьи Владимира Зеленского состояли преимущественно из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. Всего эта сумма составила 4 миллиона 967 тысяч 36 гривен.

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Кроме того, в декларации Владимира Зеленского отмечается, что доходы семьи Главы государства выросли по сравнению с предыдущим годом из-за восстановления арендных платежей. Остаток денежных средств на конец прошлого года уменьшился почти на 2 миллиона 800 тысяч гривен. Других значительных изменений в 2023 году относительно активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.д. не произошло.

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