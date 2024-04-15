Новая армия может появиться на фронте через 2 недели: полковник - о наступлении на Харьков

Усиление обстрелов на Харьковщине может указывать на то, что российские оккупанты готовятся к наступлению.

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Российские оккупанты могут пойти в наступление на Харьков / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Российские оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула.

"Насколько мне известно, на севере Харьковской области уже мало кто проживает. Впрочем, эвакуация оттуда действительно может свидетельствовать о том, что Россия готовит еще одну попытку атаки на Харьков. В экспертной среде есть разные мнения относительно того, удастся ли россиянам ее осуществить. Среди западных специалистов существует мнение, что Харьков может быть одним из вероятных направлений наступления", - сказал Притула.

Он добавил, что для наступления на Харьков России понадобится ударная группировка из не менее 100 тысяч оккупантов. Такой группировки на этом направлении нет и для ее создания врагу нужно время.

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В то же время стоит отметить, что РФ готовиться к масштабной мобилизации. На местных предприятиях уже записывают людей в резерв. Таким образом враг сможет собрать 200-тысячную армию и отправить в Украину всего за две недели, говорит полковник.

"И чтобы мобилизовать, например, 200-тысячную армию, нужно не более недели. Железнодорожным транспортом такую группировку можно перебросить на тысячу километров. Все зависит от работы железных дорог, но перемещение можно осуществить и за неделю. Если россияне начнут что-то делать, через две недели можно будет увидеть их движения", - рассказал Притула.

Полковник все же не верит в то, что российские оккупанты пойдут в наступление на Харьков. Он убежден, что враг будет усиливать свои атаки на севере страны, так как у него так в разы лучше развита логистика.

"Среди экспертов есть предположения относительно наступления России на Харьков, большинство из них придерживается точки зрения, согласно которой россияне будут наступать на восточном фронте, где у них лучше логистика, чем на севере от Харькова. Проблема не в перемещении условного 200-тысячного контингента, а в наличии логистического пути для реализации этой задачи. При условии существования маршрутов без разницы, куда перебрасывать войска - под Мозырь, на запад от Киева, или под Харьков", - говорит эксперт.

Обстрел Харькова - последние новости по теме

Напомним, что 9 апреля Россия ударила по Харькову - есть прилеты по предприятию, горят здания. Мэр Игорь Терехов сообщил о двух прилетах по центру города и о нескольких пострадавших людях от российской атаки. По данным Харьковской ОГА, прилетело по объекту промышленности.

РФ била ракетами по Харькову, есть проблемы со светом. В ночь на 11 апреля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Россия запустила ракеты, в том числе и "Кинжалы". Оккупанты нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области.

РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о поиске возможности дать Харькову больше защиты неба. Он также отметил, что ситуация в Харькове очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно атакуют авиабомбами.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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