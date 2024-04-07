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РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами: Зеленский назвал, чем остановить террор

Алексей Тесля
7 апреля 2024, 22:24
Владимир Зеленский рассказал о поиске возможности дать Харькову больше защиты неба.
Зеленский, Patriot
Владимир Зеленский призвал передать Украине больше систем Patriot / Коллаж: Главред, фото: Facebook В. Зеленского, Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

"Ситуация в Харькове очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно - авиабомбами. Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба - и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины - для каждого и каждой, кто отвечает за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами", - заявил президент в видеообращении.

По его словам, "совершенно очевидно, что имеющихся у нас, в Украине, средств ПВО не хватает - и это очевидно для всех наших партнеров". "И мир, наконец, должен услышать эту боль, которую российские террористы наносят Харькову, наносят Купянску, городам Донецкой области, Запорожью, Сумщине и многим другим нашим украинским общинам. Есть системы ПВО в мире, которые могут помочь. Нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине", - подчеркнул глава государства.

видео дня

Он также отметил, что "быть активными в выполнении этой задачи - это персональная ответственность наших дипломатов, которые работают по направлениям и странам, где есть необходимые системы".

"Сейчас Patriot место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО", - резюмировал Зеленский.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Удары РФ по Харькову

Ранее РФ атаковала Харьков КАБами. Зафиксировано 4 прилета по Харькову, есть информация о пострадавших в результате взрывов в центральной части города.

Как сообщалось ранее, В Харькове дрон оккупантов влетел в дом. Также в результате удара повреждена гражданская инфраструктура и загорелся автомобиль.

Как сообщал Главред, в пятницу, 5 апреля, российские оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. Мэр города Игорь Терехов предупредил о сильных взрывах и призвал жителей быть осторожными.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

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