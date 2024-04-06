РФ выбрала новую цель: офицер ВСУ назвал, какие города под угрозой захвата

Захват города Часов Яр в Донецкой области может открыть перед оккупантами РФ новые возможности, заявил офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник.
Как подчеркнул он в комментарии 24 Каналу, враг активизировался к западу от Бахмута для захвата Часового Яра, несмотря на критическую для них ситуацию в Семеновке и в Бердичах Донецкой области из-за больших возможностей украинских беспилотников.
"Россияне ставят для себя одну цель – подготовка плацдармов для будущего наступления. Летом россияне попытаются ударить в направлении Покровска и Славянска, чтобы таким образом выбить ВСУ из Донецкой области. Это им нужно для того, чтобы показать хоть какой-то результат "СВО", – отметил украинский военный.
По его словам, враг пытается атаковать Михайловку, Часов Яр, а также Серебрянское лесничество.
"Они понемногу перебрасывают свои силы и пытаются улучшать свое тактическое положение. Нельзя говорить, что наша система обороны тотальная и несокрушимая. Если говорить о Работино, то россияне туда спокойно заходят, но у них нет сил для закрепления", – объяснил собеседник.
Мельник добавил, что у россиян есть силы, чтобы продвигаться, впрочем, сейчас у них недостаточно сил для закрепления. Это в значительной степени связано с работой украинских БпЛА. То есть дронами ВСУ могут частично компенсировать снарядный голод в артиллерии. Однако так будет не всегда и в конце концов, оккупанты также наращивают производство FPV-дронов.
Контрнаступление ВСУ 2024
В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.
Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.
Ситуация на фронте
Ранее Александр Сырский раскрыл критическую ситуацию на фронте. На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка остается напряженной, сообщил главнокомандующий ВСУ.
Напомним, что оккупанты захватили Водяное и продвинулись в Ивановском. Российские оккупанты продвинулись на Донецком направлении. Аналитики также сообщили, что уточняют линию соприкосновения возле Вербового Запорожской области.
Президент Владимир Зеленский рассказал о действиях, которые не дают РФ продвигаться. Украинским защитникам удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов. Российские оккупанты не могут продвигаться вперед.
Больше новостей:
- РФ применяет новую тактику ударов: в ПС сказали, почему сложно защищать Харьков
- Уничтожили самолеты вместе с пилотами: ВСУ и ГУР атаковали сразу три аэродрома в РФ
- РФ нашла слабое место в обороне ВСУ: полковник рассказал о продвижении врага
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред