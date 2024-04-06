РФ выбрала новую цель: офицер ВСУ назвал, какие города под угрозой захвата

Россияне ставят для себя одну цель – подготовка плацдармов для будущего наступления, считает Николай Мельник.

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ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Захват города Часов Яр в Донецкой области может открыть перед оккупантами РФ новые возможности, заявил офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник.

Как подчеркнул он в комментарии 24 Каналу, враг активизировался к западу от Бахмута для захвата Часового Яра, несмотря на критическую для них ситуацию в Семеновке и в Бердичах Донецкой области из-за больших возможностей украинских беспилотников.

"Россияне ставят для себя одну цель – подготовка плацдармов для будущего наступления. Летом россияне попытаются ударить в направлении Покровска и Славянска, чтобы таким образом выбить ВСУ из Донецкой области. Это им нужно для того, чтобы показать хоть какой-то результат "СВО", – отметил украинский военный.

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По его словам, враг пытается атаковать Михайловку, Часов Яр, а также Серебрянское лесничество.

"Они понемногу перебрасывают свои силы и пытаются улучшать свое тактическое положение. Нельзя говорить, что наша система обороны тотальная и несокрушимая. Если говорить о Работино, то россияне туда спокойно заходят, но у них нет сил для закрепления", – объяснил собеседник.

Мельник добавил, что у россиян есть силы, чтобы продвигаться, впрочем, сейчас у них недостаточно сил для закрепления. Это в значительной степени связано с работой украинских БпЛА. То есть дронами ВСУ могут частично компенсировать снарядный голод в артиллерии. Однако так будет не всегда и в конце концов, оккупанты также наращивают производство FPV-дронов.

Ситуация на фронте

Ранее Александр Сырский раскрыл критическую ситуацию на фронте. На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка остается напряженной, сообщил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что оккупанты захватили Водяное и продвинулись в Ивановском. Российские оккупанты продвинулись на Донецком направлении. Аналитики также сообщили, что уточняют линию соприкосновения возле Вербового Запорожской области.

Президент Владимир Зеленский рассказал о действиях, которые не дают РФ продвигаться. Украинским защитникам удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов. Российские оккупанты не могут продвигаться вперед.

/ Главред

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