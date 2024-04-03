Оккупанты захватили Водяное и продвинулись в Ивановском — DeepState

Аналитики также сообщили, что уточняется линия столкновения возле Вербового Запорожской области.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-zahvatili-vodyanoe-i-prodvinulis-v-ivanovskom-deepstate-10555034.html Ссылка скопирована

У оккупантов есть продвижения на фронте — DeepState / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, DeepState, МО рф

Российские оккупанты продвинулись на Донецком направлении. В частности, им возможно удалось захватить населенный пункт Водяное. Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState.

"Враг оккупировал Водяное", — говорится в сообщении.

Война в Украине - карта Deep State

Также сообщается о продвижении ВС РФ в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

видео дня

"Уточняется линия столкновения у Вербового (Запорожской области — ред.)", — пишут на канале.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Что говорят в Генштабе ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке от 3 апреля не комментировал информацию о возможном захвате Водяного.

Там ссообщили, что на Лиманском направлении Силы обороны отбили 10 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении были отбиты 6 атак в районах населенных пунктов Спорное, Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг 24 раза пытался прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 атаки на позиции Сил обороны в районах Старомайорского Донецкой области, Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Война в Украине - последние новости сегодня

Российская оккупационная армия может осуществить наступательную операцию в Южной операционной зоне. Целью такой операции может быть попытка полностью "снять угрозу" Крыму. Такое мнение высказал военный обозреватель Константин Машовец. Он предположил, что наиболее вероятными направлениями, где армия страны-агрессора России может пойти в наступление, являются Запорожское, Угледарско-Кураховское (или как альтернатива - на Шахтерское и Андреевку), Гуляйпольское.

Тем временем украинские военные мастерски уничтожают врага на фронте. По данным Минобороны Украины, марте ВСУ уничтожили 976 артиллерийских систем. Это самый высокий месячный показатель с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник прокомментировал вероятность нового масштабного наступления российских оккупантов. По его словам, армия РФ вряд ли сможет перейти в масштабное наступление по всей линии фронта. Эксперт считает, что вероятнее всего речь будет идти о попытке прорыва на одном из оперативных направлений.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред