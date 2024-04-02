Враг пойдет на прорыв: эксперт раскрыл неожиданный сценарий нового наступления РФ

Военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник прокомментировал вероятность нового масштабного наступления российских оккупантов.
Как подчеркнул он в комментарии LIGA.net, оккупанты вряд ли смогут перейти в масштабное наступление по всей линии фронта.
Эксперт считает, что вероятнее всего речь будет идти о попытке прорыва на одном из оперативных направлений.
"То есть вряд ли Россия способна перейти в масштабное наступление по всей линии фронта. Но это очевидно, что на одном из участков будет такая попытка прорыва", – не исключает он.
Вместе с тем собеседник уверен, что подготовка Россией такого наступления не может остаться незамеченной. Там будет наблюдаться большое накопление ресурсов — речь и о людях, и о материальной базе, и о технике.
"И есть, скажем, надежда, надежда на то, что это не останется незамеченным", – резюмировал Мельник.
Алексей Мельник
Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.
Ситуация на фронте
Ранее сообщалось о том, что РФ может начать масштабное наступление на одном направлении. ВСУ, похоже, отбили батальонную механизированную атаку РФ вблизи Авдеевки 30 марта. Это была первая подобная атака с начала кампании по захвату Авдеевки.
Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте действительно сложная, но украинские военные не только стоят в обороне, но и каждый день на разных направлениях продвигаются вперед.
Как сообщалось ранее, издание The Economist писало о возможном начале нового масштабного наступления россиян на позиции Сил обороны Украины летом 2024 года.
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