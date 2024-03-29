"Вернули больше, чем потеряли": Сырский рассказал, смогут ли ВСУ сдержать натиск РФ

Украинские военные научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством применения оружия, которое есть.

https://glavred.info/ukraine/vernuli-bolshe-chem-poteryali-syrskiy-rasskazal-smogut-li-vsu-sderzhat-natisk-rf-10553897.html Ссылка скопирована

Александр Сырский ответил, есть ли у ВСУ ресурсы и возможности, чтобы остановить продвижение армии РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, 37 отдельная бригада морской пехоты

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте действительно сложная, но украинские военные не только стоят в обороне, но и каждый день на разных направлениях продвигаются вперед.

В интервью Укринформу он сказал, что территориальные достижения оккупационной армии РФ имеют тактическое значение.

"В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных. Врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, его территориальные достижения, если они и есть, имеют тактическое значение. Эту ситуацию мы контролируем", - сказал Сырский. видео дня

Главком ВСУ признал, что текущая обстановка на определенных направлениях "напряженная".

"Российские оккупанты дальше наращивают усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Они традиционно не учитывают потери и продолжают применять тактику массированных штурмов. На определенных направлениях ежесуточно подразделения Сил обороны Украины отбивают по несколько десятков атак", - сказал Сырский.

По его словам, армия РФ значительно нарастила активность авиации, применяет КАБ – управляемые авиабомбы, который разрушают позиции защитников Украины.

"Кроме того, враг ведет плотный артиллерийский и минометный огни. Еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около 6:1", - сказал главком ВСУ.

Сырский отметил, что украинские военные научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством применения оружия, которое есть. Кроме того, ВСУ максимально используют преимущество в средствах беспилотной авиации.

РФ продолжает наступление

По словам Сырского, оккупационная армия РФ продолжает наступательные действия на широком фронте, пытается любой ценой выйти на границы Донецкой и Луганской областей, потеснить ВСУ на левом берегу Днепра в Запорожской области.

"На определенных участках фронта нам удалось выровнять ситуацию по артиллерии, и это сразу отразилось на обстановке в целом. Наши артиллеристы используют высокоточные боеприпасы для поражения скоплений противника даже в десятках километров от линии фронта. Враг ежесуточно не только имеет значительные потери в живой силе и технике, в частности артиллерийские системы – он никогда и нигде не может чувствовать себя в безопасности также на временно оккупированных территориях Украины. Это немаловажный психологический фактор. Им не будет покоя на нашей земле. Никогда. И каждый оккупант должен это осознавать", - сказал он.

Потери армии РФ растут

Генерал привел в пример статистику потерь армии РФ: только за февраль-март 2024 года враг потерял более 570 танков, около 1430 боевых бронированных машин, около 1680 артиллерийских систем и 64 системы ПВО.

Удалось снизить и активность врага в воздухе. Только в течение 10 дней в феврале ВСУ сбили 13 самолетов противника, в том числе сразу два стратегически важных самолета наблюдения и управления А50.

"В то же время Силы обороны Украины удерживают под контролем главные высоты и районы обороны. Наша цель – не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий", - сказал Сырский.

Потери РФ в войне по состоянию на утро 29 марта 2024 года / Главред

Украина меняет тактику действий на море

По словам главкома ВСУ, украинские военные меняют тактику действий и на море.

"Атаки безэкипажных дронов на корабли противника настолько эффективны, что позволяют говорить об изменениях в стратегии боевых действий на море в целом. Мы целенаправленно уничтожаем российский Черноморский флот. И будем делать это дальше. Последние поражения нескольких кораблей в Севастополе – это как раз еще одно тому подтверждение", - отметил он.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости сегодня

Аналитики Института изучения войны сообщили, что с начала 2024 года российская оккупационная армия смогла продвинуться в Украине почти на 100 квадратных километров.

По оценкам ISW, российские войска захватили 505 квадратных километров территории с начала наступательных операций в октябре 2023 года. Зато с 1 января по 28 марта 2024 года они захватили почти на 100 квадратных километров территории Украины.

Издания The Economist написало о том, что есть опасение, что с начала лета 2024 русские войска начнут новое большое наступление на позиции ВСУ. Отмечается, что Украина должна срочно мобилизовать больше людей в войска и построить более надежную оборону на линии фронта.

По данным экспертов, тупик, в который зашла военная помощь Украине от США рискует позволить стране-агрессору России прорвать "неадекватные оборонительные линии" Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News, что Украина выдержала зимнее наступление россиян с ограниченным запасом вооружения, но к новой операции врага, которую Кремль готовит на лето, не готова.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред