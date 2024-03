У ВСУ нехватка оружия: в ISW раскрыли, на сколько продвинулась РФ с начала 2024 года

Аналитики Института изучения войны сообщили, что с начала 2024 года российская оккупационная армия смогла продвинуться в Украине почти на 100 квадратных километров.

По оценкам ISW, российские войска захватили 505 квадратных километров территории с начала наступательных операций в октябре 2023 года. Зато с 1 января по 28 марта 2024 года они захватили почти на 100 квадратных километров территории Украины.

Отмечается, что нехватка оружия в Украине ограничивает возможность ВСУ проводить эффективные оборонительные операции. В то же время это дает российским силам гибкость по проведению наступательных операций.

Аналитики предполагают, что поступление достаточной и регулярной помощи Запада в сфере безопасности и решение проблем, связанных с украинской живой силой, сузили бы эти возможности для российских вооруженных сил и обеспечили бы Украине способность остановить РФ в незначительных тактических достижениях.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.