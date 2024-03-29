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У ВСУ нехватка оружия: в ISW раскрыли, на сколько продвинулась РФ с начала 2024 года

Юлия Закрепа
29 марта 2024, 07:59
Недостаток оружия у Украины ограничивает возможность ВСУ проводить эффективные оборонительные операции.
У ВСУ нехватка оружия: в ISW раскрыли, на сколько продвинулась РФ с начала 2024 года
Россия продвигается вперед на фронте / коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада, скриншот: deepstatemap

Аналитики Института изучения войны сообщили, что с начала 2024 года российская оккупационная армия смогла продвинуться в Украине почти на 100 квадратных километров.

По оценкам ISW, российские войска захватили 505 квадратных километров территории с начала наступательных операций в октябре 2023 года. Зато с 1 января по 28 марта 2024 года они захватили почти на 100 квадратных километров территории Украины.

"Однако это незначительное увеличение скорости российского продвижения не отражает угрозы успеха российской операции на фоне продолжающихся задержек помощи США в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что нехватка оружия в Украине ограничивает возможность ВСУ проводить эффективные оборонительные операции. В то же время это дает российским силам гибкость по проведению наступательных операций.

Аналитики предполагают, что поступление достаточной и регулярной помощи Запада в сфере безопасности и решение проблем, связанных с украинской живой силой, сузили бы эти возможности для российских вооруженных сил и обеспечили бы Украине способность остановить РФ в незначительных тактических достижениях.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что бригада ВСУ "перемолола" сотни штурмовиков РФ. На Кременском направлении продолжаются вражеские штурмы, идут тяжелые бои вблизи Тернов, а противник не считается с потерями личного состава. Враг потерял 9 танков, 18 БМП.

Офицер ВСУ Олег Калашников оценил угрозу захвата Константиновки. По его словам, пока враг не оставляет попыток наступать вдоль трассы Бахмут-Константиновка. Россияне и в дальнейшем будут пытаться продвинуться на этом направлении боевых действий, однако об успехе для РФ пока речь не идет.

Украина может получить вдвое больше снарядов чем планировалось. Глава МИД Чехии заявил, что хотя поставка снарядов для Украины по чешской инициативе еще не началась, но ситуация с обеспечением ВСУ уже изменилась.

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