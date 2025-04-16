Российские элиты активно получают паспорта Сербии - СМИ

С начала войны правительство Сербии предоставило гражданство 204 россиянам на основании "заслуг перед страной".

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Российский боксер Федор Емельяненко получил паспорт Сербии / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

Паспорт Сербии открывает доступ к странам Евросоюза

Сербское гражданство получают известные ученые и спортсмены

Представители российских элит активно получают гражданство Сербии после начала полномасштабной войны против Украины. В их числе - соратник главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает расследование издания "Важные истории".

По данным издания, с начала войны правительство Сербии предоставило гражданство 204 россиянам на основании "заслуг перед страной". Это почти две трети от общего количества - за три года по аналогичной процедуре паспорта получили чуть более 330 человек.

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Авторы расследования отмечают, что паспорт Сербии открывает доступ к странам Евросоюза и еще примерно к сотне государств. Это может быть одной из причин, по которой россияне стремятся к получению нового гражданства.

Как правило, по такой процедуре сербское гражданство получают известные предприниматели, спортсмены, ученые и деятели культуры. В частности, паспорт Сербии ранее получил российский боксер Федор Емельяненко.

Однако паспорта начали выдавать и лицам, связанным с российским оборонным сектором, подсанкционными структурами, олигархами, а также с деятельностью на временно оккупированных территориях Украины.

В числе новых граждан Сербии:

Виктор Шендрик - бывший офицер спецназа ФСБ "Вымпел", экс-глава службы безопасности олигархов Аркадия и Бориса Ротенбергов.

- бывший офицер спецназа ФСБ "Вымпел", экс-глава службы безопасности олигархов Аркадия и Бориса Ротенбергов. Руслан Алисултанов - бывший вице-мэр Грозного, экс-замминистра сельского хозяйства Чечни, соратник Кадырова. Контролирует активы ушедшей из России компании Danone.

- бывший вице-мэр Грозного, экс-замминистра сельского хозяйства Чечни, соратник Кадырова. Контролирует активы ушедшей из России компании Danone. Николай Ураев - зять менеджера "Ростеха". Возглавлял оборонный завод "Элекон", производящий компоненты для межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и "Тополь-М". Руководит предприятием, выпускающим грузовики для армии РФ.

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