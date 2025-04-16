Российские элиты активно получают паспорта Сербии - СМИ

Кратко:
- Паспорт Сербии открывает доступ к странам Евросоюза
- Сербское гражданство получают известные ученые и спортсмены
Представители российских элит активно получают гражданство Сербии после начала полномасштабной войны против Украины. В их числе - соратник главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает расследование издания "Важные истории".
По данным издания, с начала войны правительство Сербии предоставило гражданство 204 россиянам на основании "заслуг перед страной". Это почти две трети от общего количества - за три года по аналогичной процедуре паспорта получили чуть более 330 человек.
Авторы расследования отмечают, что паспорт Сербии открывает доступ к странам Евросоюза и еще примерно к сотне государств. Это может быть одной из причин, по которой россияне стремятся к получению нового гражданства.
Как правило, по такой процедуре сербское гражданство получают известные предприниматели, спортсмены, ученые и деятели культуры. В частности, паспорт Сербии ранее получил российский боксер Федор Емельяненко.
Однако паспорта начали выдавать и лицам, связанным с российским оборонным сектором, подсанкционными структурами, олигархами, а также с деятельностью на временно оккупированных территориях Украины.
В числе новых граждан Сербии:
- Виктор Шендрик - бывший офицер спецназа ФСБ "Вымпел", экс-глава службы безопасности олигархов Аркадия и Бориса Ротенбергов.
- Руслан Алисултанов - бывший вице-мэр Грозного, экс-замминистра сельского хозяйства Чечни, соратник Кадырова. Контролирует активы ушедшей из России компании Danone.
- Николай Ураев - зять менеджера "Ростеха". Возглавлял оборонный завод "Элекон", производящий компоненты для межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и "Тополь-М". Руководит предприятием, выпускающим грузовики для армии РФ.
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