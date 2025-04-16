Бойцы КНДР начнут воевать на территории Украины: в СНБО и ГУР сделали заявление

В СНБО рассказали, как Москва объяснит участие бойцов КНДР в войне в Украине.

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Бойцы КНДР начнут воевать на территории Украины / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, минобороны РФ, militaryarms.ru

Кратко:

Кроме военных, РФ также активно завозит из КНДР и "трудовую силу"

Армия Северной Кореи потеряла 5 тысяч своих военных

Языковой барьер не повлиял на северокорейцев

Россия планирует использовать военных КНДР для войны на территории Украины. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в Telegram.

"Но россияне будут манипулировать и отмечать, что военные КНДР воюют на "российской территории по российской конституции", поскольку они вписали себе в конституцию украинские земли. Военные КНДР будут в российской форме, так же как и на Курщине", - написал Коваленко. видео дня

Он также отметил, что кроме военных, Россия также активно завозит из КНДР и "трудовую силу". По словам Коваленко, речь идет о молодежи от 18 до 25 лет. За каждого такого работника Северная Корея получает от Москвы от $1000.

"Здесь Россия действует, так же как действовало советское правительство после корейской войны, привлекая дешевую рабочую силу из Кореи на производства, рассчитываясь с северными корейцами ресурсами.

Как правило, сами корейцы и их родственники получают меньшую часть денег, которые за их привлечение платит Россия властям КНДР", - добавил Коваленко.

Как уточнил в интервью NHK представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, войска КНДР могут быть привлечены к российскому наступлению на Харьковскую и Сумскую области.

Он добавил, что армия Северной Кореи уже потеряла 5 тысяч своих военных в войне против Украины. Сейчас еще 6 тысяч таких солдат находятся в Курской области и продолжают воевать.

Черняк также отметил, что войска КНДР развиваются, поскольку улучшили свою подготовку и изменили тактику.

По его словам, если раньше северокорейцы наступали масштабно и становились мишенью для украинской артиллерии и БпЛА, то теперь они движутся группами по одному-двум.

Представитель ГУР подчеркнул, что языковой барьер с российскими оккупантами, который, как ожидалось, мог помешать военным КНДР вести боевые действия, не повлиял на них, поскольку они только получали задания, а затем шли на штурмы, не общаясь с россиянами.

Инфографика: Главред

Как Северная Корея помогает России в войне - последние новости

Как ранее сообщал Главред, КНДР отправит РФ 100 "пушек чучхе", предназначенных для уничтожения Сеула. Северокорейские инструкторы обучают российских военных работать с этим оружием, которое уже используют в боевых условиях.

Также ранее сообщалось, что Ким Чен Ын цинично прокомментировал войну в Украине. Ким также пригрозил и дальше развивать свое ядерное оружие, заявив, что оно не является "разменной монетой".

Напомним, в НАТО сказали, кто помогает Путину продолжать войну. Поддержка Украины партнерами ухудшит военную способность России и поставит Киев в более сильную позицию во время переговоров.

Также ранее сообщалось, что РФ все больше опирается на поддержку 2 стран - в ISW описали опасность для Украины. Две страны поставляют россиянам оружие для войны против Украины.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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