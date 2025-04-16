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Бойцы КНДР начнут воевать на территории Украины: в СНБО и ГУР сделали заявление

Виталий Кирсанов
16 апреля 2025, 13:58
804
В СНБО рассказали, как Москва объяснит участие бойцов КНДР в войне в Украине.
Бойцы КНДР начнут воевать на территории Украины
Бойцы КНДР начнут воевать на территории Украины / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, минобороны РФ, militaryarms.ru

Кратко:

  • Кроме военных, РФ также активно завозит из КНДР и "трудовую силу"
  • Армия Северной Кореи потеряла 5 тысяч своих военных
  • Языковой барьер не повлиял на северокорейцев

Россия планирует использовать военных КНДР для войны на территории Украины. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в Telegram.

"Но россияне будут манипулировать и отмечать, что военные КНДР воюют на "российской территории по российской конституции", поскольку они вписали себе в конституцию украинские земли. Военные КНДР будут в российской форме, так же как и на Курщине", - написал Коваленко.

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Он также отметил, что кроме военных, Россия также активно завозит из КНДР и "трудовую силу". По словам Коваленко, речь идет о молодежи от 18 до 25 лет. За каждого такого работника Северная Корея получает от Москвы от $1000.

"Здесь Россия действует, так же как действовало советское правительство после корейской войны, привлекая дешевую рабочую силу из Кореи на производства, рассчитываясь с северными корейцами ресурсами.

Как правило, сами корейцы и их родственники получают меньшую часть денег, которые за их привлечение платит Россия властям КНДР", - добавил Коваленко.

Как уточнил в интервью NHK представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, войска КНДР могут быть привлечены к российскому наступлению на Харьковскую и Сумскую области.

Он добавил, что армия Северной Кореи уже потеряла 5 тысяч своих военных в войне против Украины. Сейчас еще 6 тысяч таких солдат находятся в Курской области и продолжают воевать.

Черняк также отметил, что войска КНДР развиваются, поскольку улучшили свою подготовку и изменили тактику.

По его словам, если раньше северокорейцы наступали масштабно и становились мишенью для украинской артиллерии и БпЛА, то теперь они движутся группами по одному-двум.

Представитель ГУР подчеркнул, что языковой барьер с российскими оккупантами, который, как ожидалось, мог помешать военным КНДР вести боевые действия, не повлиял на них, поскольку они только получали задания, а затем шли на штурмы, не общаясь с россиянами.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Инфографика: Главред

Как Северная Корея помогает России в войне - последние новости

Как ранее сообщал Главред, КНДР отправит РФ 100 "пушек чучхе", предназначенных для уничтожения Сеула. Северокорейские инструкторы обучают российских военных работать с этим оружием, которое уже используют в боевых условиях.

Также ранее сообщалось, что Ким Чен Ын цинично прокомментировал войну в Украине. Ким также пригрозил и дальше развивать свое ядерное оружие, заявив, что оно не является "разменной монетой".

Напомним, в НАТО сказали, кто помогает Путину продолжать войну. Поддержка Украины партнерами ухудшит военную способность России и поставит Киев в более сильную позицию во время переговоров.

Также ранее сообщалось, что РФ все больше опирается на поддержку 2 стран - в ISW описали опасность для Украины. Две страны поставляют россиянам оружие для войны против Украины.

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Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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