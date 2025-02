РФ все больше опирается на поддержку 2 стран: в ISW описали опасность для Украины

Кратко:

Страна-агрессор Россия все больше надеется на поддержку Ирана и Северной Кореи для продолжения войны против Украины. Об этом отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на заявление начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова отмечают, что Иран в значительной степени повлиял на способность РФ осуществлять массированные ночные удары дронами по Украине. Кроме этого, Иран помог России самой организовать производство беспилотников.

Также, согласно озвученной Будановым информации, половину снарядов для войны РФ против Украины поставляет Северная Корея.

Кроме этого, КНДР поставляет России 170-мм самоходные артиллерийские установки и 240-мм реактивные системы залпового огня.

В 2025 году Северная Корея планирует предоставить России 148 баллистических ракет.

Как ранее сообщал Главред, Зеленский ответил на слова Трампа о завершении войны "на этой неделе". Зеленский заявил, что завершить войну без участия Украины в переговорах невозможно, отреагировав на предложение Трампа согласовать мирные позиции с Россией.

Также ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление о переговорах США и РФ. Официальные переговоры между США и Россией меняют характер переговорного процесса, однако, такой сценарий не стал неожиданностью для Украины отметил Зеленский.

Напомним, Сырский рассказал о разгроме РФ и освобождении территорий. Планы россиян по захвату Киева и отсечения территории Украины от выхода к морю провалились, отметил Сырский.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.