'Украина не признает': Зеленский сделал заявление о переговорах США и РФ

О чем сказал Зеленский:
- США и РФ всегда вели переговоры между собой
- Украина не признает любые переговоры без Украины
Соединенные Штаты и Россия постоянно проводили переговоры на протяжении всей войны, и этот процесс продолжается. В то же время решение вопроса войны в Украине без ее непосредственного участия невозможно. Об этом Зеленский заявил 23 февраля во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2025".
"США с Россией всегда вели переговоры, и это правда, на протяжении всей войны. Поэтому у нас всегда были вопросы, и это правда. Просто это было непублично, а сейчас это публично", - сказал Зеленский.видео дня
Смотрите видео заявления Зеленского о переговорах между США и Россией:
Он подчеркнул, что нынешний этап переговоров является более серьезным и, соответственно, опасным. Если раньше диалог велся преимущественно на уровне разведок, то сейчас в нем задействованы официальные представители, что меняет характер переговорного процесса. В то же время для Киева эта ситуация не стала неожиданностью.
Президент также выразил желание, чтобы Украина была в приоритете и получала информацию первой, прежде чем США будут вести диалог с другими сторонами. Однако решение о формате переговоров остается за Вашингтоном, который имеет собственный подход и двусторонние интересы в отношениях с Россией.
"Но об Украине решать без нас невозможно. Мы не признаем любые договоренности", - резюмировал Зеленский.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, накануне появилась информация о приостановке США продажи оружия Украине. Президент Владимир Зеленский уточнил, что военная помощь не отменена, но новых пакетов пока не объявлено. По его словам, поддержка продолжается, однако не в объемах, которые были заявлены ранее.
Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о втором раунде мирных переговоров между США и Россией по завершению войны в Украине, запланированном на 25 февраля в Эр-Рияде. Об этом сообщает Euronews.
Однако Россия официально опровергла информацию об этих переговорах. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что встреча не состоится, о чём сообщил в комментарии российскому пропагандистскому изданию.
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