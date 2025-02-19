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Трамп и Путин хотят поделить мир на двоих: эксперт назвал "интересный" сценарий

Мария Николишин
19 февраля 2025, 17:36
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Наша война с РФ является определяющей не только для нас, но и для Европы.
Трамп и Путин хотят поделить мир на двоих: эксперт назвал 'интересный' сценарий
Трамп и Путин хотят поделить мир на двоих / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Ключевые тезисы:

  • Цель Путина - передел влияния в мире
  • Вероятно, Путину удалось навязать Трампу эту модель
  • Это очень опасно для Украины

Целью российского диктатора Владимира Путина действительно был передел влияния в мире. И это было целью российской агрессии против Украины с 2014 года. Об этом на чате в Главреде рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, еще в начале 2000-х Путин говорил о многополярном мире: американский мир должен быть разрушен, зато должен появиться многополярный мир, где каждое государство, которое себя позиционирует и чувствует мировым лидером, имело бы право вето на решения всех остальных, свою зону влияния, в которую бы не вмешивались другие мировые государства.

"Очевидно, Путину удалось навязать Трампу эту модель, и он начал каденцию с прессования соседей США - Канады и Мексики, попыток выразить претензии на Гренландию и Панамский канал. Это давняя политика США, еще XIX века - определенный изоляционизм от остального мира, но доминирование на Американском континенте", - подчеркнул эксперт.

Однако, Горбач добавил, что у Путина и Трампа не получится поделить мир на двоих, потому что существует третий глобальный игрок.

"Трампу и Путину точно придется учитывать Китай, который тоже претендует на свое влияние в мире. Но не факт, что китайцев в этом разделении устроит кто-то третий, потому что они видят мир двухполюсным: китайский мир и американский. И Россию Пекин может рассматривать как младшего партнера в лучшем случае", - считает он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что также есть Евросоюз - серьезная экономика и серьезная сила, которая не очень хорошо организована из-за различных бюрократических процедур, затягивания времени и ложных целей, которые она время от времени перед собой ставит. Тем не менее, Европу тоже нельзя сбрасывать со счетов. Также есть Индия, которая видит себя противовесом Китаю в Евразии.

"Частью какого макрорегиона в конце концов окажется Украина - увидим. Наша война с РФ является определяющей не только для нас, но и для Европы, и для всего мира. Таким образом, там, где двое захотят поделить мир, появится очень много желающих, которые будут стремиться оторвать себе кусочек или больший кусок", - отметил Горбач.

По его мнению, пошел процесс регионализации и фрагментации глобального пространства на куски.

"Это очень опасно для Украины, потому что она находится между двумя большими региональными силами - Евросоюзом и Российской Федерацией", - подытожил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии.

Смотрите видео чата с Владимиром Горбачем, в котором он рассказал, чего ждать от переговоров Трампа и Путина:

Переговоры РФ и США - что известно

Как сообщал Главред, 18 февраля в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялись переговоры представителей США и России. Делегации согласились создать команды высокого уровня, которые начнут работать над тем, чтобы как можно быстрее прекратить войну в Украине, обеспечив стабильность и справедливость для всех сторон.

Известно, что во время переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оправдывал полномасштабное вторжение России, перекладывая ответственность за войну на Украину и Запад.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко раскритиковал переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии, назвав их форумом для новых российских "ультиматумов".

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Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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