Нет смысла: Подоляк раскритиковал переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

Нет никакого смысла в "поддельном мире".

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Переговоры между США и РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Главное из заявления Подоляка:

Атаки России по Украине показывают реальную переговорную позицию РФ

Переговоры в Саудовской Аравии были форумом для новых российских "ультиматумов"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко раскритиковал переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии, назвав их форумом для новых российских "ультиматумов". Об этом пишет The Guardian.

По его словам, абсурдно, что Москва говорит о мире, убивая украинцев.

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Подоляк подчеркнул, что последняя атака из 176 беспилотников, выпущенных по Украине (атака в ночь на 18 февраля, за несколько часов до переговоров - ред.), показывает реальную "переговорную позицию" России.

Кроме того, комментируя переговоры, он добавил, что они не были должным образом подготовлены. По его мнению, эти переговоры были просто форумом для новых российских "ультиматумов".

"Поощрение, а не принуждение, добровольный и странный отказ от силы в пользу смущающего и немотивированного умиротворения агрессора", - подчеркнул советник главы Офиса президента.

Он также подчеркнул, что нет смысла иметь поддельный мир, который приведет к неизбежному продолжению войны.

Переговоры США и РФ - что известно

Как сообщал Главред, 18 февраля в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялись переговоры представителей США и России. По словам представительницы Госдепартамента США Тэмми Брюс, во время переговоров официальные лица США и России договорились о том, чтобы создать механизм консультаций для решения проблем, которые возникают в двусторонних отношениях, с целью принятия необходимых мер для нормализации работы дипломатических миссий.

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры между представителями России и США в Саудовской Аравии происходят об Украине без нашего участия. Украинское государство никогда не пойдет на ультиматумы России.

В то же время, представители западной разведки и представители Конгресса США считают, что российский диктатор Владимир Путин даже с учетом переговоров между РФ и США уверен, что он сможет контролировать всю Украину и иметь влияние на Европу.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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