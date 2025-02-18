Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии завершились: о чем договорились делегации

Встреча представителей США и России длилась около 4,5 часов.

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В РФ назвали переговоры "позитивными" / Колаж: Главред, фото: Захарова, скриншот из видео

Вкратце:

Переговоры между США и РФ длились около 4,5 часов

В России назвали переговоры "позитивными"

По словам Ушакова, Путин сам решит, когда начнутся переговоры по войне в Украине

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, завершились переговоры представителей США и России. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на помощника российского диктатора Юрия Ушакова.

Пропагандистские СМИ пишут, что переговоры представителей России и США проходили в два раунда. В целом разговор длился около 4,5 часов.

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Ушаков заявил, что переговоры делегаций России и США прошли неплохо. По его словам, обе делегации договорились продвигать двусторонние отношения.

"Пока трудно сказать, что РФ и США сближаются, но разговор об этом был", - добавил он, отметив, что контакты по Украине в свое время начнут отдельные команды переговорщиков России и США. Кроме того, Ушаков подчеркнул, что российский диктатор сам решит, когда начнутся переговоры по войне в Украине.

РосСМИ передают, что встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, ведь о конкретных датах трудно говорить. Однако Москва и Вашингтон будут работать, чтобы создать условия для встречи лидера США и кремлевского диктатора.

Между тем в США называют переговоры с Россией в Эр-Рияде "важным шагом вперед", передает Reuters.

По словам представительницы Госдепартамента США Тэмми Брюс, во время переговоров официальные лица США и России договорились о том, чтобы создать механизм консультаций для решения проблем, которые возникают в двусторонних отношениях, с целью принятия необходимых мер для нормализации работы дипломатических миссий.

Кроме того, делегации согласились создать команды высокого уровня, которые начнут работать над тем, чтобы как можно быстрее прекратить войну в Украине, обеспечив стабильность и справедливость для всех сторон.

Они также согласились работать вместе над важными вопросами, которые возникнут после окончания войны в Украине, в частности в области экономики и инвестиций.

Напомним, с российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны - госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Переговоры между США и РФ в Саудовской Аравии - новости по теме

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры между США и Россией. По информации СМИ, целью переговоров была организация саммита Трампа, Путина и Зеленского.

Между тем президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не будет участвовать в переговорах между США и Россией и Саудовской Аравией о прекращении войны. Кроме того, Украина не признает никаких результатов переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся без Украины.

Накануне переговоров помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что страна-оккупант Россия на встрече с представителями Соединённых Штатов в Саудовской Аравии планирует договориться о том, как "начинать переговоры по Украине".

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Кто такой Юрий Ушаков? Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

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