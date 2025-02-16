США и РФ встретятся в Саудовской Аравии: в Reuters узнали сроки и главную цель

Встреча состоится в ближайшие дни.

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В Саудовской Аравии хотят обсудить подготовку встречи Трампа, Путина и Зеленского - СМИ / Коллаж: Главред

Главное из сообщения Reuters:

На встрече в Саудовской Аравии не будет Украины

Встреча США и РФ состоится на днях

Цель встречи - мирный саммит Трампа, Путина и Зеленского

На днях в Саудовской Аравии состоится встреча официальных представителей США и страны-агрессора России. Они будут консультироваться по вопросам завершения российско-украинской войны. Целью встречи – обсуждение организации саммита при участии главы Белого дома Дональда Трампа, руководителя РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Кто представит США на переговорах

Как сообщает Reuters, переговоры будут направлены на прекращение войны. Представитель Штатов Майкл Маккол рассказал, что США представят государственный секретарь Марко Рубио, советник по вопросам нацбезопасности Майк Уолц, а также американский спецпредставитель по урегулированию Стив Уиткофф.

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Кого на переговоры отправит Россия

Пока непонятно, кто представит Москву.

"Пока не ясно, с кем из России они встретятся", - указано в материале.

Цель переговоров

Маккол в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности сказал, что цель переговоров – организация встречи трех президентов: Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Чтобы наконец принести мир и положить конец этому конфликту", - добавил американский чиновник.

Переговоры в Саудовской Аравии – что об этом известно:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 14 февраля заявил, что посетит Турцию и Саудовскую Аравию. Однако встречу с россиянами он исключил. Глава государства готов говорить исключительно с Владимиром Путиным.

Украину не приглашали на встречу в Саудовской Аравии, сказал 15 февраля Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене.

"Я видел, кто-то говорит, что в Саудовской Аравии будет встреча на уровне президентов США и РФ. Какие-то мирные переговоры. Даже наш флаг поставили... Я не знаю, что это. Это не серьёзно", - добавил украинский гарант.

Переговоры по миру в Украине между США и РФ могут состояться в ближайшие дни, писали журналисты Politico. Киев не подтвердил свое участие в этой встрече. На переговорах не будет и представителей Европы.

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