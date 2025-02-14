Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Встречусь только с одним россиянином": Зеленский о визите в Саудовскую Аравию

Юрий Берендий
14 февраля 2025, 18:11
283
Зеленский прокомментировал цель официального визита в саудовскую Аравию и назвал ряд требований для начала переговоров с российским диктатором Путиным.
'Встречусь только с одним россиянином': Зеленский о визите в Саудовскую Аравию
Зеленский сделал заявление о переговорах с Путиным / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

О чем сказал Зеленский:

  • В Саудовской Аравии запланированы важные переговоры по возвращению детей
  • Переговоры могут состояться только с одним россиянином - Путиным и при нескольких условиях

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал официальный визит в Саудовскую Аравию и прокомментировал возможность проведения там переговоров с российской стороной. Соответствующее заявление он сделал в рамках Мюнхенской конференции.

По его словам он проведет официальный визит в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию вместе с первой леди Еленой Зеленской.

видео дня

"У меня запланированы эти визиты, запланированы очень важные диалоги с теми людьми, которые уже нам помогли вернуть домой наших солдат. У нас есть своя повестка дня. Я не буду сейчас углубляться в нее. Это важное мероприятие. Они нам помогли с возвращением депортированных детей", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что ситуация чрезвычайно сложная - гораздо тяжелее, чем обсуждаемые сегодня вопросы. Он подчеркнул, что возвращение десятков тысяч похищенных украинских детей остается открытым вопросом, и для этого запланировано много встреч.

Президент также заявил, что это его личная миссия, и он не намерен встречаться с представителями России, независимо от их реакции, поскольку это не входит в его планы.

"Я встречусь только с одним россиянином, с Путиным. Только после того, как у нас будет общий план с планом Европой и мы сядем с Путиным и остановим войну. Только в этом случае я готов встретиться, а не в каких-то других компромиссных условиях", - резюмировал президент Украины.

Мюнхенская конференция, Мюнхен, конференция по безопасности Инфографика
Что известно о Мюнхенской конференции / Инфографика: Главред

Переговоры с Россией - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп объявил о еще одной встрече представителей Украины, США и России, которая, вероятно, состоится на следующей неделе в Саудовской Аравии. Во время брифинга с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 13 февраля он также упомянул, что 14 февраля, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, запланирована встреча представителей трех стран.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон введет санкции против России, если Владимир Путин не согласится на мирное соглашение, которое гарантирует Украине долгосрочную независимость. Он также не исключил возможности военных мер против РФ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует посетить Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, но подчеркнул, что там не предусмотрены встречи с представителями России или США.

Другие новости:

Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ) - что известно

14 февраля в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ), которая продлится три дня. Основной темой обсуждений станет война в Украине и поиск путей к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет украинскую делегацию и должен встретиться с представителями новой администрации Дональда Трампа.

Конференция проходит в ключевой момент: новая администрация США уже начала свою работу, в Брюсселе стартует новый цикл деятельности Европейского парламента, а в Германии через неделю после завершения МКБ состоятся парламентские выборы.

После торжественного открытия конференции федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, участники из разных стран мира приступят к обсуждению актуальных вопросов глобальной безопасности под руководством Кристофа Хойсгена.

В центре внимания будут такие темы, как:

  • мирное урегулирование войны в Украине
  • глобальное управление
  • укрепление демократии
  • климатическая безопасность

В субботу участники сосредоточатся на обсуждении международной повестки, региональных конфликтов и кризисов. Также будет рассмотрено будущее трансатлантического партнерства.

В воскресенье, завершающий день конференции, пройдут дискуссии о роли Европы в глобальном контексте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский мирные переговоры с Россией Мюнхенская конференция 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Встречусь только с одним россиянином": Зеленский о визите в Саудовскую Аравию

"Встречусь только с одним россиянином": Зеленский о визите в Саудовскую Аравию

18:11Украина
В СБУ рассказали подробности удара РФ по укрытию на Чернобыльской АЭС

В СБУ рассказали подробности удара РФ по укрытию на Чернобыльской АЭС

17:42Украина
"Украине нужна армия в 1,5 млн": Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО

"Украине нужна армия в 1,5 млн": Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО

17:42Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

Что означает дорожный знак крестик в треугольнике: загадка для многих водителей

Что означает дорожный знак крестик в треугольнике: загадка для многих водителей

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

Обменяться с Украиной: какую территорию РФ рассматривает как разменную монету

Обменяться с Украиной: какую территорию РФ рассматривает как разменную монету

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии из-за Украины: что известно

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии из-за Украины: что известно

Последние новости

19:10

Сказки о скором мире в Украине и опасная дезинформация

18:58

"Путин просто сойдет с ума": сенатор Грэм пообещал Украине вступление в НАТО

18:53

Решает популярную проблему: почему эксперты советуют держать в ванной свечу

18:11

"Встречусь только с одним россиянином": Зеленский о визите в Саудовскую Аравию

17:42

В СБУ рассказали подробности удара РФ по укрытию на Чернобыльской АЭСФото

Мюнхенская конференция 2025: онлайн-трансляцияМюнхенская конференция 2025: онлайн-трансляция
17:42

"Украине нужна армия в 1,5 млн": Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО

17:30

Можно ли поворачивать направо: тест ПДД, который запутывает многих водителей

17:26

Украину завалит снегом: синоптик предупредила о наступлении нового похолодания

17:09

Будут просить еще и еще: рецепт бомбической закуски родом из Черновцов

Реклама
17:06

Жена Остапчука похвасталась подарком за 100 000 гривен

17:02

Кабмин запретил направление на ВВК одной категории украинцев: новые правила

16:59

Сколько шаров на рисунке: большинство людей дадут неправильный ответ

16:48

Зеленский сделал ряд заявлений на Мюнхенской конференции - все деталиФотоВидео

16:45

Американская ПВО может прикрыть европейских миротворцев в Украине – The Time

16:37

В Украине вводят новые штрафы вплоть до 8000 гривен: где теперь ездить запрещено

16:21

"РФ - не главная угроза": вице-президент США удивил заявлениями в МюнхенеВидео

16:17

Украинские F-16 уже могли сбивать российские самолеты: детали от Defense Express

16:12

Не узнать: главная фанатка Олега Винника показала заплывшую Таюне

16:10

В центре Николаева взорвалось неизвестное устройство: есть погибшие и раненые

16:05

Зеленский сделал первое заявление после встречи с американскими сенаторамиВидео

Реклама
16:02

Индексацию получат не все: юрист объяснил, кто останется без повышения пенсий

15:56

Тысячи дронов в месяц: в разведке Британии назвали цели новых ударов РФ

15:54

Как убрать неприятный запах с полотенец: нужно всего одно копеечное средствоВидео

15:28

Путин теряет союзника окончательно: Reuters рассказало, какой удар РФ нанесет Индия

15:23

С 1 марта цены на лекарства упадут на 30%: в Кабмине рассказали, что изменится

15:22

В Украину вернули тела 757 павших защитников

15:10

Рианна привела детей на суд, где решают судьбу их отцаВидео

15:08

Для чего хозяйки вешают пленку с пузырьками на окна: гениальный лайфхакВидео

15:05

Какими будут границы Украины по итогам переговоров: заявление главы Пентагона

15:02

Как подростки: влюбленные принц Уильям и принцесса Кэтрин показали редкое фото

14:42

Подготовка важных визитов и встреч: Ермак о деталях переговоров с Келлогом

14:36

"Дрон шел на высоте 85 метров": какой радиационный фон на ЧАЭС после удара

14:30

Украину накроют снегопады: в каких областях будут сильные осадки

13:40

Зеленский анонсировал визит в ОАЭ и раскрыл, будут ли переговоры с РФ и США

13:38

Можно ли праздновать 40-летие: окончательный ответ священникаВидео

13:36

100-150 тысяч военных: Зеленский предупредил о новом наступлении врага с севера

13:13

Украинские защитники трогательно поздравили любимых с Днем святого ВалентинаФотоВидео

13:01

Жених Леси Никитюк намекнул на свадьбу: "Жена говорит"

12:51

План США и удар по ЧАЭС: Зеленский сделал важное заявление об окончании войны

12:48

Встреча Зеленского и Вэнса отложена из-за доработки США проекта меморандума – СМИ

Реклама
12:38

Не просто наклейка: что означает желтый круг с тремя черными точками на авто

12:33

Новая волна похолодания накроет Украину: синоптик назвал точную дату

12:30

"Солдат отвели": где из-за масштабных потерь на фронте агрессоры "дали драпака"

12:14

Моди сделал заявление о завершении войны в Украине: что сказал

11:51

Как правильно использовать металлическую губку: что можно и нельзя ею мыть

11:51

Трамп дал шанс на мир, но переговоры может вести только Зеленский – Макрон

11:23

Обменяться с Украиной: какую территорию РФ рассматривает как разменную монету

11:08

В Мюнхене все злые из-за удара РФ по ЧАЭС, США много инвестировали в укрытие - ОПФото

10:58

Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры: в США выдвинули требование

10:57

Девять дронов взорвали нефтяную станцию в РФ: в Сети раскрыли детали прилетов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять