'Встречусь только с одним россиянином': Зеленский о визите в Саудовскую Аравию

Зеленский прокомментировал цель официального визита в саудовскую Аравию и назвал ряд требований для начала переговоров с российским диктатором Путиным.

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Зеленский сделал заявление о переговорах с Путиным / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

О чем сказал Зеленский:

В Саудовской Аравии запланированы важные переговоры по возвращению детей

Переговоры могут состояться только с одним россиянином - Путиным и при нескольких условиях

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал официальный визит в Саудовскую Аравию и прокомментировал возможность проведения там переговоров с российской стороной. Соответствующее заявление он сделал в рамках Мюнхенской конференции.

По его словам он проведет официальный визит в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию вместе с первой леди Еленой Зеленской.

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"У меня запланированы эти визиты, запланированы очень важные диалоги с теми людьми, которые уже нам помогли вернуть домой наших солдат. У нас есть своя повестка дня. Я не буду сейчас углубляться в нее. Это важное мероприятие. Они нам помогли с возвращением депортированных детей", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что ситуация чрезвычайно сложная - гораздо тяжелее, чем обсуждаемые сегодня вопросы. Он подчеркнул, что возвращение десятков тысяч похищенных украинских детей остается открытым вопросом, и для этого запланировано много встреч.

Президент также заявил, что это его личная миссия, и он не намерен встречаться с представителями России, независимо от их реакции, поскольку это не входит в его планы.

"Я встречусь только с одним россиянином, с Путиным. Только после того, как у нас будет общий план с планом Европой и мы сядем с Путиным и остановим войну. Только в этом случае я готов встретиться, а не в каких-то других компромиссных условиях", - резюмировал президент Украины.

Что известно о Мюнхенской конференции / Инфографика: Главред

Переговоры с Россией - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп объявил о еще одной встрече представителей Украины, США и России, которая, вероятно, состоится на следующей неделе в Саудовской Аравии. Во время брифинга с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 13 февраля он также упомянул, что 14 февраля, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, запланирована встреча представителей трех стран.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон введет санкции против России, если Владимир Путин не согласится на мирное соглашение, которое гарантирует Украине долгосрочную независимость. Он также не исключил возможности военных мер против РФ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует посетить Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, но подчеркнул, что там не предусмотрены встречи с представителями России или США.

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Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ) - что известно 14 февраля в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ), которая продлится три дня. Основной темой обсуждений станет война в Украине и поиск путей к миру. Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет украинскую делегацию и должен встретиться с представителями новой администрации Дональда Трампа. Конференция проходит в ключевой момент: новая администрация США уже начала свою работу, в Брюсселе стартует новый цикл деятельности Европейского парламента, а в Германии через неделю после завершения МКБ состоятся парламентские выборы. После торжественного открытия конференции федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, участники из разных стран мира приступят к обсуждению актуальных вопросов глобальной безопасности под руководством Кристофа Хойсгена. В центре внимания будут такие темы, как: мирное урегулирование войны в Украине

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