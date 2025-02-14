США могут разместить войска в Украине: Вэнс назвал условие

Америку интересует суверенная независимость Украины, но о нюансах будущего соглашения пока рано говорить.

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Джей Ди Вэнс не исключает отправку военных США в Украину / Коллаж: Главред, фото: Википедия, .defense.gov

Главные тезисы:

Соглашение Трама и Путина будет "шокировать многих"

Гарантии для Киева будут определять во время переговоров

Против РФ могут ввести санкции

США введут против России санкции, если глава Кремля Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, которое гарантирует Киеву долгосрочную независимость. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс. Также он не исключил военные меры против РФ.

"Существуют экономические инструменты влияния, есть, конечно, и военные инструменты влияния", — сказал Вэнс в интервью Wall Street Journal.

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Вице-премьер добавил, что рассматривается вариант отправки американских войск в Украину в том случае, если Москва не сможет вести переговоры должным образом.

"Вэнс заявил, что вариант ввода американских войск в Украину, если Москва не сможет вести переговоры добросовестно, остается "на столе", и высказался гораздо жестче, чем министр обороны Пит Хегсет, который в среду предположил, что США не будут вводить войска", - отмечает WSJ.

Вэнс также прокомментировал предстоящие переговоры президентов США Дональда Трампа и Владимира Путина. По его словам, из этого выйдет соглашение, которое "шокирует многих людей".

"Есть множество формулировок, конфигураций, но нас волнует суверенная независимость Украины", — акцентировал он.

При этом Вэнс заявил, что пока рано говорить о том, какая часть территории Украины останется в российской оккупации или какие гарантии безопасности США и другие западные союзники могут предложить Киеву. По его словам, эти детали необходимо будет проработать во время мирных переговоров.

Переговоры по завершению войны в Украине - последние новости

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, Америки и страны-агрессора России. Она якобы должна состояться на следующей неделе в Саудовской Аравии. Участие в ней, по словам Трампа, примут высокопоставленные должностные лица трех стран.

По данным Financial Times, со ссылкой на украинских и западных чиновников, Трамп и Путин, вероятно, попытаются достичь прекращения огня в Украине до Пасхи (20 апреля) или Дня Победы (9 мая). Один из украинских чиновников отметил, что Путин может стремиться заключить соглашение на символическую дату.

Как сообщал Главред, министр обороны США Пит Хегсет допустил возможность предоставления Украине ядерного оружия. По его словам, это зависит от решения американского президента Дональда Трампа.

Ранее Хегсет выступил на заседании формата Рамштайн в Брюсселе и заявил, что возвращение границ Украины 1991 года не является реалистичной целью.

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Кто такой Джей Ди Вэнс Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года. Вэнс стал самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году. Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии. Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс. Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года. В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

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