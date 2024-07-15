Трамп выбрал в вице-президенты сенатора, саботировавшего помощь Украине: кто он

Такой выбор, мягко говоря, "не очень хорошо" для Украины.

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Джей Ди Вэнс - друг сына Трампа / Коллаж Главреда. Фото: senate.gov, скриншот видео

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал себе нового вице-президента. Им может стать - при условии победы Трампа на выборах осенью 2024 года - сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Как пишет CNN, кандидатуру Ди Вэнса Трампу настойчиво советовал его сын - Трамп-младший. Выбор был сделан "в последнюю минуту" во время ужина в Мар-а-Лаго.

Трамп-младший утверждал, что тот "искренне верит в намерения" Трампа-старшего.

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Кто такой Джей Ди Вэнс - карьера будущего вице-президента США

Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.

Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.

Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.

В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

Выборы президента США 2024 года Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Джеймс Дэвид Вэнс - позиция по Украине

Джеймс Дэвид Вэнс выступал против членства Украины в НАТО и не верил в победу над Россией.

Этот кандидат последовательно призывал прекратить выделять деньги из бюджета США на любую помощь Украине и требовал от Белого дома признать, что Украина уступит часть своих территорий РФ.

Он не просто выступал против помощи Украине, но и активно саботировал этот процесс, пытаясь сорвать принятие 60 миллиардов помощи в апреле.

Дональд Трамп - последние новости

Напомним, Дональда Трампа пытались убить во время митинга в Пенсильвании. Он упал на сцене после того, как началась стрельба. Пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы и задела ухо, экс-президенту США оказали помощь в медучреждении. В результате стрельбы погиб один из участников митинга, еще двое получили тяжелые ранения.

После покушения на Трампа ему начали прогнозировать гарантированную победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

Зеленский же подчеркнул, что настроен на сотрудничество с Трампом, если он победит на выборах главы государства в этом году.

Сам Трамп не скрывает своего отношения к российско-украинской войне, постоянно утверждая, что Украине придется жертвовать своими территориями, чтобы закончить войну "миром" с Путиным.

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