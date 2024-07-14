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Трампа пытались убить во время митинга в Пенсильвании: детали

Алёна Воронина
14 июля 2024, 07:48обновлено 14 июля, 09:02
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Он упал на сцене после того, как началась стрельба. Пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы и задела ухо.
Покушение на Дональда Трампа
На Дональда Трампа было совершено покушение/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Во время митинга экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. После того, как раздались выстрелы, политик упал. Когда к нему подбежали охранники и вывели его со сцены, на его правом ухе была заметна кровь. Когда Трампа вели со сцены, он поднял кулак и кричал в ответ толпе. Затем его посадили в автомобиль и эвакуировали с места происшествия.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что по неподтвержденной информации, на Дональда Трампа было совершено покушение. Сообщается, что пуля прошла в нескольких сантиметрах от его головы и задела ухо. После происшествия трансляцию митинга прекратили.

Трампа после этого события сразу повезли в больницу для оказания помощи. По словам его представителя Стивена Чунга, бывший американский президент "в порядке", сообщает CNN. Чунг отметил, что Трамп благодарит правоохранительные органы и спасателей за их быстрые действия во время стрельбы.

видео дня

"С ним все в порядке и он проходит обследование в местном медицинском учреждении. Более подробная информация будет предоставлена позже", - сказал Чунг.

Как сообщил окружной прокурор округа Батлер, один человек погиб во время стрельбы на митинге Трампа в Пенсильвании, еще двое получили тяжелые ранения. Стрелок был убит.

Трамп прокомментировал стрельбу на митинге

Дональд Трамп уже прокомментировал стрельбу в Пенсильвании. В публикации Truth Social он заявил, что получил ранение в верхнюю правую часть уха.

"Меня ранили пулей, которая пробила верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышав свист, выстрелы и сразу почувствовав, как пуля раздирает кожу", - отметил он.

Байден поговорил с Трампом после стрельбы

Также стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поговорил с Дональдом Трампом после стрельбы в Пенсильвании. Подробности разговора пока не разглашаются.

Сам Байден отметил, что его сразу проинформировали о стрельбе на митинге его оппонента на выборах и поблагодарил оперативные службы за профессиональную реакцию.

"Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге", - отметил Байден в социальной сети Х.

Кто стрелял в Трампа

Позже появилась первая информация о подозреваемом в покушении на Трампа. Стрелка идентифицировали как 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. Об этом сообщают The New-York Post и CNN.

Источники The New-York Post сообщили, что мужчина сидел на крыше производственного завода более чем в 119 метрах от сцены. ФБР считает стрельбу попыткой убийства Трампа.

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Заявления Трампа о мирном плане для Украины - что известно

Ранее сообщалось, что два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах. Согласно составленному плану, в случае избрания президентом США Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если Киев откажется от переговоров США. При этом Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева. Во время мирных переговоров предполагается прекращение огня на основе имеющихся линий соприкосновения.

Также сообщалось, что у Трампа уточнили план по завершению войны в Украине. В штабе кандидата в президенты США утверждают, что завершение войны России и Украины - приоритет для Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на скандальный "мирный план" Трампа. Территориальные уступки Украины агрессору не решат ситуации, убежден президент.

Ранее Главред рассказывал, в чем суть мирного плана Трампа. Возможное президентство Трампа может принести Украине сюрпризы, он способен пойти на жесткую конфронтацию с Путиным и усилить военную помощь Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом и выслушать его мирный план. Зеленский отметил, что если у Трампа есть план, то он должен о нем рассказать сегодня. Украина должна знать, если есть риски для ее независимости.

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