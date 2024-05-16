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Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа

Андрей Ганжа
16 мая 2024, 11:01
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Возможное президентство Трампа может принести Украине сюрпризы, он способен пойти на жесткую конфронтацию с Путиным и усилить военную помощь Киеву.
Трамп, Путин
Трамп меняет позицию по Украине, он не может допустить поражения США / Главред

В ноябре в США состоятся выборы президента и на Западе допускают победу в них республиканца Дональда Трампа. Политик известен своим эксцентричным поведением и риторикой, которая явно не указывает на его симпатии к Украине. Трамп осудил полномасштабное военное вторжение России, но уже спустя несколько месяцев заявил, что Украина, мол, могла бы отказаться от Крыма и НАТО, и тогда бы не было большой войны. В недавнем прошлом Трамп регулярно хвалил Путина и всячески выражал ему свое уважение.

Недавно сторонники Трампа опубликовали книгу, в которой описана его возможная стратегия относительно войны России против Украины. В ней прописана фактическая заморозка военных действий по состоянию на текущий момент и начало переговоров Киева и Москвы.

Впрочем, могут существовать и альтернативные сценарии, при которых Трамп усилит поддержку Украины и пойдет на конфронтацию с Путиным. Если США не помогут Украине одержать победу, Штаты уже в очередной раз потерпят неудачу на мировой арене, а под раздачу попадет сам Трамп. И вряд ли Трамп захочет попасть в такую ситуацию.

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В чем суть возможного мирного плана Трампа, что советует ему команда и какими могут быть его сценарии относительно Украины – разбирался Главред.

Новый мирный план Трампа

Аналитическая группа America First Policy Institute, которая поддерживает Дональда Трампа издала книгу, в которой говорится, в том числе и об ориентирах для Трампа по вопросу завершения войны России против Украины.

Военная помощь в обмен на переговоры с РФ

В частности, Трампу на посту президента США рекомендуют привязать военную помощь Украине к переговорам с Россией. Фактически это означает временное прекращение поддержки до тех пор, пока Украина и Россия не заключат мирный договор. После этого Штаты должны продолжать оказывать военную помощь Киеву, чтобы сдерживать РФ от дальнейшей эскалации.

Возврат территорий – после ухода Путина?

Кроме того, Украину "не будут просить отказаться от цели, направленной на возвращение всех своих территорий". Однако Киев попросят согласиться с тем, что пока Путин остается в Кремле, вряд ли произойдут прорывы в вопросе возвращения земель.

Санкции против России могут быть ослаблены, но будет введен специальный налог на продажу российских энергоресурсов для финансирования восстановления Украины. Полная отмена ограничений в отношении России возможна лишь после подписания мирного соглашения, которое устроит Киев.

"Отложить вступление Украины в НАТО на длительный период"

В книге также указано, что Путина можно усадить за стол переговоров, если США и НАТО отложат вступление Украины в Альянс "на длительный период". Взамен Украине должны предложить "долгосрочную архитектуру безопасности для обороны Украины, которая фокусируется на двусторонней обороне".

Похоже, речь идет о долгосрочных "гарантиях безопасности" Украине со стороны США. Но никаких деталей не приводится.

Серьезный вызов для Трампа

На днях в американской газете The Wall Street Journal была опубликована статья профессора истории Майкла Киммеджа, которая называется "Трамп вряд ли откажется от Украины и может пойти на опасную эскалацию войны".

Ученый акцентирует внимание на том, что скандальные заявления Трампа об Украине – вероятно, не более чем предвыборная риторика. Реальный президентский курс может быть иным.

"Многое из того, что он сказал о двух странах в ходе предвыборной кампании 2016 года, практически не имело никакого влияния на действия, которые он предпринял на посту президента. В отличие от позиции своей администрации по Китаю, где он словом и делом перенаправил политику США, в отношении России и Украины Трамп вел себя как скромно воинственный президент-республиканец", - отметил Киммедж.

При этом профессор напомнил, что во время своего президентского срока Трамп не признал Крым "российским", как обещал на выборах в 2016 году и отправил Украине ПТРК Javelin, которые помогали отражать уже полномасштабное российское вторжение.

"К началу 2025 года Украина, а вместе с ней и США, могут оказаться на пороге поражения в первой крупной войне Европы с 1945 года. Поражение будет разрушительным для народа Украины и европейской безопасности и нанесет серьезный удар по репутации Америки в Европе и мире. Обвинение предыдущих администраций в этом бедствии зашло бы слишком далеко. Если это произойдет при Трампе в Белом доме, это заставит его бороться со своим кардинальным страхом в политике и в жизни: показаться неудачником.

Из-за продолжающейся поддержки США со стороны Украины и невозможности смириться с таким унизительным поражением, второй срок Трампа, скорее всего, будет следовать одному из двух сценариев: война может просто продолжаться, как и раньше, или США могут стать гораздо более вовлеченными в нее", - убежден историк.

Два сценария для Трампа

Как полагает Киммедж, возможны два сценария действий Трампа на посту президента по войне России против Украины:

1) Продолжение политики Байдена – Украина будет получать вооружения, а Белый дом не будет заставлять Киев вести переговоры с Москвой;

2) Устойчивая эскалация – Трамп может дать Украине вооружения, которые не давал Байден, и разрешить ими бить по России.

При втором сценарии Трамп может вооружиться риторикой о возможном применении США тактического ядерного оружия, тем самым взяв пример с аналогичной риторики Путина.

"Кто бы ни был избран в ноябре, у войны мало шансов закончиться в ближайшие месяцы и годы. Однако из-за выборов в конце января может начаться совершенно новая фаза войны", - прогнозирует профессор Киммедж.

Президентство Трампа и война в Украине – мнение экспертов

Украине вряд ли грозит сценарий, который описан в книге America First Policy Institute, считает политический эксперт Тарас Загородний. Договоренности Трампа и Путина могут провалиться, и тогда США усилят Украину.

"Трамп постоянно говорит о том, как он договорится с Путиным. Но при этом Трамп никогда не объясняет, что будет делать, если Путин пойдет в отказ. Россия же сама демонстрирует свою неготовность к каким-либо переговорам. И если Трампу и Путину договориться не удастся, США могут открыть кошелек и выделить Украине такую сумму, от которой Путину станет совсем не весело. Это возможно, особенно на фоне того, что республиканцы всегда требовали от Байдена большей помощи Украине, а сам Трамп, когда был президентом, снял эмбарго на поставки Киеву летального оружия", - сказал аналитик в комментарии Главреду.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

По его мнению, позиция Трампа по Украине меняется. Многие республиканцы понимают уровень угрозы, который исходит от России и Китая.

"Позиция Трампа по Украине уже меняется по многим причинам. Визиты британцев в США, исследования, которые показывают, что американцы считают своими ключевыми союзниками британцев, израильтян и украинцев и другие моменты влияют и на его взгляды. Многие республиканцы понимают, что война в Украине – это часть войны против Китая: если Штаты не хотят получить войну в Тайване, им нужно дать по носу России и Китаю. Чтобы Москва и Пекин заползли в норы и почувствовали боль", - добавил Загородний.

Мирный план Трампа изначально выглядел как капитуляция, которая предусматривала отказ от Крыма и Донбасса, но теперь подход меняется, и Трамп из-за проблем вынужден пойти на компромисс, считает директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев. При этом есть сомнения в том, что если план будет реализован, Украина получит на этот период реальные гарантии безопасности от Запада.

"Трамп теперь советует Украине не отказываться от своих территорий, акцент ставится на завершении войны дипломатическим путем. Позиция Трампа заключается в том, что при Путине Украине не стоит рассчитывать на возвращение своих территорий. Их возвращение возможно только после смены политического руководства в Российской Федерации. Такой тезис можно понять, ведь со здоровьем у Путина все более-менее в порядке. Путин собирается править до 2036 года. Учитывая позицию окружения Путина и потенциального преемника, вряд ли можно рассчитывать на изменения в верхушке РФ. Поэтому Трамп считает, что мирные переговоры нужно начинать немедленно. Акцент на дипломатии и заключении мирного соглашения.

Пока будут идти переговоры, США заморозят поставки вооружений в Украину, чтобы, как считает команда Трампа, не продолжать бесполезное кровопролитие. Как только Киев и Москва подпишут соглашение, Штаты продолжат поставлять Украине оружие, чтобы ей было чем защищаться в случае нового нападения. Вместе с этим Украина должна отказаться от вступления в НАТО на определенный, но длительный срок. Возвращение самих территорий переносится на неизвестный период", - сказал политолог Главреду.

Как и Киммедж, Золотарев также считает, что реальный курс Трампа может отличаться от предвыборной риторики. И Трамп вполне способен усилить поддержку Украины.

"Трамп рассчитывает, что сможет договориться с Путиным. Но Кремль умеет и любит играть "краплеными" и водить за нос своих визави. Импульсивный Трамп может обидеться и в ответ сделать акцент на более серьезной и массированной поддержке Украины. Трамп будет способен к таким действиям, если его позиция не найдет взаимности у российского руководства", - подчеркнул Андрей Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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