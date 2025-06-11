Вблизи авиабазы: в Энгельсе прогремел громкий взрыв, детали

Коротко:
- В Энгельсе прогремел взрыв
- Вероятно, взрыв мог произойти на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе
- Он расположен всего в 2 километрах от нефтебазы
Днем, 11 июня, в Энгельсе Саратовской области прогремел громкий взрыв. Местные жители сообщают о большом столбе дыма. Об этом пишут росСМИ.
Россияне утверждают, что взрыв мог произойти на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе.
Известно, что этот завод расположен всего в 2 километрах от нефтебазы "Кристалл" вблизи авиабазы "Энгельс".
По другим данным, взрыв мог произойти на предприятии по производству трубопроводной арматуры "РусКон-С", расположенном в 5 километрах от "Кристалла".
Взрывы в России - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 11 июня в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах на крупнейшем в России производителе пороха.
Утром 10 июня ударные дроны заметили в республике Татарстан. Прогремели взрывы в районе города Елабуга, где оккупанты производят Шахеды.
Кроме того, утром 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии - Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие, которое производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.
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