Вблизи авиабазы: в Энгельсе прогремел громкий взрыв, детали

Существует две версии, где мог произойти взрыв.

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Взрыв в Энгельсе / коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

В Энгельсе прогремел взрыв

Вероятно, взрыв мог произойти на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе

Он расположен всего в 2 километрах от нефтебазы

Днем, 11 июня, в Энгельсе Саратовской области прогремел громкий взрыв. Местные жители сообщают о большом столбе дыма. Об этом пишут росСМИ.

Россияне утверждают, что взрыв мог произойти на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе.

видео дня

Известно, что этот завод расположен всего в 2 километрах от нефтебазы "Кристалл" вблизи авиабазы "Энгельс".

По другим данным, взрыв мог произойти на предприятии по производству трубопроводной арматуры "РусКон-С", расположенном в 5 километрах от "Кристалла".

Что известно об Энгельсе-2 / Инфографика: Главред

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 11 июня в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах на крупнейшем в России производителе пороха.

Утром 10 июня ударные дроны заметили в республике Татарстан. Прогремели взрывы в районе города Елабуга, где оккупанты производят Шахеды.

Кроме того, утром 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии - Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие, которое производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

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