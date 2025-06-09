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"Происходят интересные события": что известно об ударах новой украинской баллистикой

Юрий Берендий
9 июня 2025, 21:22
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Украина уже могла начать серийное производство новых украинских баллистических ракет, уже происходит активное боевое применение, отметил аналитик.
'Происходят интересные события': что известно об ударах новой украинской баллистикой
Украина уже испытывает собственную баллистическую ракету / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

  • Силы обороны существенно нарастили количество ударов по целям в глубине фронт
  • Началось боевое испытание украинских баллистических ракет

В начале мая Силы обороны Украины существенно увеличили количество ударов по вражеским командным пунктам, что может свидетельствовать о росте возможностей поражения, в частности за счет использования баллистических ракет. Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил военный аналитик и директор по развитию компании Defense Express Валерий Рябых.

"Можно констатировать, что происходят очень интересные события на поле боя. Силы обороны точно увеличили возможности с поражением по российским оккупантам", - указал эксперт.

видео дня

По его словам, именно с начала мая наблюдался рост количества уничтоженных вражеских командных пунктов. К этому можно добавить успешное уничтожение трех единиц дивизиона ракетного комплекса "Искандер", что свидетельствует о наличии у Украины всех необходимых компонентов для таких ударов.

Также Рябых отметил, что важную роль в этом сыграло объединение элементов через систему Link, которая адаптирована к использованию с истребителями F-16.

Смотрите видео о боевом применении новой украинской баллистики:

'Происходят интересные события': что известно об ударах новой украинской баллистикой
/ Фото: скриншот

Эксперт отметил, что в течение последнего года Вооруженные силы Украины, вероятно, использовали баллистические ракеты для поражения вражеских целей. Это можно предположить, поскольку многие аналитики и военные эксперты неоднократно не могли точно определить тип вооружения, которым был нанесен удар.

"Также Силы обороны могли получить новые элементы поражения. В частности, собственную баллистическую систему. Эта система, судя по всему, уже сейчас проходит реальное испытание в боевых условиях. Мы говорим либо о начале серийного изготовления, либо только начинается. Поэтому можно говорить, что украинская баллистическая ракета уже на подходе. Об этом неоднократно говорил президент Владимир Зеленский", - отмечает аналитик.

По словам аналитика об этом свидетельствует ряд характерных признаков - в частности те случаи, когда в течение года оставалось неизвестным, каким именно средством были поражены объекты на вражеской территории. Это, по его мнению, является свидетельством того, что испытания новых ракет происходили непосредственно в условиях боевых действий.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Что известно об украинских дальнобойных ракетах / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 9 июня в городе Чебоксары, столице Чувашии, прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Удару подверглось предприятие, которое изготавливает антенны "Комета" для российской армии - эти устройства используются для защиты вражеских дронов от украинских систем радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в ночь на 6 июня дроны пытались атаковать российские аэродромы во время запусков ракет по территории Украины. Под удары также попали завод "Прогресс" в Мичуринске и нефтебаза в Энгельсе, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Несмотря на успешную операцию СБУ "Паутина", направленную на поражение стратегической авиации РФ, российские войска все еще имеют возможность осуществлять ракетные обстрелы Украины. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Кто такой Валерий Рябых?

Валерий Рябых - директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, редактор специализированного информационного Интернет-портала Defence-UA.com. Инженер-механик, магистр международного права, пишет DE.

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