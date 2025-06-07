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Мощная украинская баллистическая ракета взорвала КП россиян за 300 км – эксперт

Алексей Тесля
7 июня 2025, 12:33
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Ракета уже поступает в серийное производство, однако точные объёмы выпуска пока не называются.
нептун
Украинская баллистическая ракета прошла испытания / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, Pixabay

Главное:

  • В середине мая было проведено крайне успешное боевое испытание
  • Боеголовка украинской ракеты весит более 400 кг

Первая украинская баллистическая ракета успешно преодолела значительное расстояние и поразила российский командный пункт, сообщил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Боевое применение ракеты состоялось в середине мая, подчеркнул он в интервью "Эспрессо".

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По его словам, разработка нового оружия началась ещё в мае 2022 года, однако на раннем этапе реализация проекта со стороны Министерства стратегической промышленности шла вяло. Переломным моментом стали успешные испытания в июле того же года, после чего президент Владимир Зеленский заявил о перспективах завершения отечественной ракетной программы.

Бадрак отметил, что с июля 2024 года руководство проектом было организовано более эффективно благодаря назначению профильного заместителя министра обороны и созданию соответствующего ведомства.

"По имеющейся у меня информации, в середине мая было проведено крайне успешное боевое испытание: ракета преодолела почти 300 км и уничтожила вражеский командный пункт. Это событие крайне важно, поскольку речь идет о реальном боевом применении", — пояснил эксперт.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
/ Инфографика: Главред

Он также добавил, что ракета уже поступает в серийное производство. Точные объёмы выпуска пока не называются, но ожидается значительное наращивание темпов.

"Боеголовка этой ракеты весит более 400 кг, что делает её чрезвычайно мощным оружием. Для сравнения, масса боевой части новой американской баллистической ракеты составляет лишь 91 кг. Это говорит о высокой разрушительной силе нашего изделия. Главное сейчас — быстро и грамотно масштабировать производство", — подытожил Бадрак.

Ранее сообщалось о том, что на Крым могут полететь украинские баллистические ракеты. Дроны могут стать не единственным вооружением, которое ВСУ будут применять для атак на объекты РФ в Крыму.

В материале Главреда "Долетит до Москвы и двух десятков аэродромов РФ: чего ожидать от "Паляницы" в войне" говорится о том, что новое оружие для ВСУ Паляница доставит в российскую столицу из Харькова и Сум.

Напомним, что из-за политических ограничений в применении западного вооружения вглубь России Украина развернула собственную ракетную программу.

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Кто такой Валентин Бадрак

Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

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баллистические ракеты Валентин Бадрак
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