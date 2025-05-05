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На Крым могут полететь украинские баллистические ракеты: Братчук рассказал детали

Анна Косик
5 мая 2025, 15:47
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Дроны могут стать не единственным вооружением, которое ВСУ будут применять для атак на объекты РФ в Крыму.
Крым, ракета
Оккупанты ежедневно должны тревожиться из-за возможных атак ВСУ / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, скрин с DeepState

Что сказал Братчук:

  • Эффективность применения украинских дронов возросла
  • Украина поразила много целей на территории временно оккупированного Крыма
  • Вскоре ВСУ смогут бить по целям РФ не только дронами

В апреле украинские силы поразили более 83 тысяч целей страны-агрессора России, что свидетельствует о росте эффективности применения украинских дронов. Об этом в эфире FREEДОМ сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По его словам, отследить эффективность дроновых атак можно по поражениям объектов на территории временно оккупированного Крыма, где были поражены не только морские объекты или аэродромы, но и установки и системы ПВО и другие важные цели.

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"Это наша новая история взаимоотношений с российскими оккупантами Крыма. Сегодня им должно быть тревожно каждый день. Мы видим, что операции продолжаются. В ближайшее время, надеюсь, услышим новые истории", - подчеркнул он.

Братчук также напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, который поставил задачу ускорить создание украинских баллистических ракет. Спикер УДА убежден, что это означает только одно - в ближайшее время ВСУ смогут поражать вражеские цели не только с помощью дронов.

Аэродромы Крым инфографика
Аэродромы РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавно временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Над полуостровом были слышны взрывы, в районах вблизи военных объектов действовала противовоздушная оборона, а в нескольких местах зафиксировали пожары.

Впоследствии стало известно, что из-за взрывов российские оккупанты перекрывали Крымский мост. Также захватчики объявляли в Крыму еще и ракетную опасность. Вылеты российской ПВО было слышно, в частности, в Керчи и Феодосии.

Также глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что украинские военные сбили два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker, использовав три беспилотных катера Magura-7 в атаке.

Больше новостей:

Кто такой Сергей Братчук?

Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.

Участник Операции объединенных сил на Донбассе.

После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.

Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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баллистические ракеты новости Украины новости Крыма возвращение Крыма Сергей Братчук
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