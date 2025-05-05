'Встреча на слуху': в Кремле заявили, что Трампу необходимо поговорить с Путиным

Песков отрицает возможность встречи на Ближнем Востоке в мае.

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Кремль настаивает на встрече Путина и Трампа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Вкратце:

В Кремле считают необходимым провести личную встречу между Путиным и Трампом

Песков отрицает возможность встречи на Ближнем Востоке в мае

Контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются

В РФ считают необходимым проведение личной встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Однако никаких договоренностей или конкретных планов относительно этого пока не существует. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.

"Мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча (между Путиным и Трампом - Главред) явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима", - заявил он.

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В то же время спикер Кремля признал, что организация такого формата переговоров требует предварительной подготовки и "продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются". По его словам, пока "какой-то конкретики по этому поводу нет".

В ответ на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа на Ближнем Востоке, где последний планирует находиться с 13 по 16 мая, Песков отметил, что у российского лидера нет запланированных поездок в регион в этот период.

Ранее Дональд Трамп, комментируя журналистам свой визит в Саудовскую Аравию, признал, что еще не принял решение о возможной встрече с Путиным. Трамп сказал: "Надо подумать, я еще не думал об этом".

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп подтвердил, что в последние дни он и его ближайшее окружение провели несколько "очень хороших дискуссий" по ситуации в Украине. Впрочем, детали этих переговоров глава Белого дома не раскрыл.

Также Трамп в интервью NBC News заявил, что США имеют "очень хорошие шансы" завершить войну в Украине. Введение санкций против России зависит от ее поведения.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс публично подтвердил, что мирные переговоры между Украиной и Россией находятся в разгаре. По его словам, Вашингтон играет активную роль в продвижении диалога: иногда применяет дипломатическое давление, а иногда - дает определенные обещания, чтобы побудить стороны к серьезным разговорам о прекращении войны.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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