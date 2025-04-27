Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Переговоры о завершении войны: экс-глава МИД сделал неожиданное заявление

Андрей Ганчук
27 апреля 2025, 14:58
432
Украинцам нужно меньше слушать "сливы" и "сигналы", считает Дмитрий Кулеба.
Кулеба, переговоры
Мы и близко не стоим к реальным переговорам для завершения войны - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Что сказал Кулеба:

  • Мирные переговоры практически не продвигаются
  • Переговорный процесс там же, где был осенью или в январе этого года

Переговоры по завершению российско-украинской войне фактически не продвигаются и находятся на уровне осени 2024-го или же января текущего года. Нужно меньше волноваться из-за заявлений относительно таких дискуссий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире Говорит великий Львов дипломат оценил ситуацию с мирными переговорами при посредничестве США.

видео дня

"Мы и близко не стоим к реальным переговорам для завершения войны. Переговоры какие-то происходят, кто-то с кем-то общается. Но с точки зрения близости к прекращению огня, мы там же, где и были в январе. С точки зрения близости к прекращению войны - мы там же, где были прошлой осенью", - отметил Кулеба.

Также он призвал не волноваться из-за заявлений, которые постоянно слышат украинцы.

"Чем меньше вы будете ежедневно волноваться из-за этих заявлений, сливов и сигналов, тем лучше вы сохраните свое ментальное здоровье до времени, когда действительно дойдет до конца огня. А потом когда-то, надеюсь, и до конца войны", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

"Мирные инициативы" Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее президент Зеленский и глава Белого дома Трамп встретились в Ватикане и провели переговоры. Обсуждались вопросы завершения войны. Зеленский назвал разговор "хорошим" и подчеркнул, что встречу можно будет назвать "исторической", если удастся достичь результатов.

После переговоров с Зеленским Трамп усомнился в "желании" Путина закончить войну. Трамп предположил обман со стороны Путина и допустил новые санкции в отношении России.

Путин якобы готов к переговорам с Украиной "без предварительных условий", сказал рупор Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такую позицию озвучил Путин на встрече со Стивом Уиткоффом в Москве.

Другие новости:

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России режим прекращения огня Дмитрий Кулеба война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Почему РФ боится Украины в НАТО: еврокомиссар назвал настоящую причину

Почему РФ боится Украины в НАТО: еврокомиссар назвал настоящую причину

15:58Украина
Переговоры о завершении войны: экс-глава МИД сделал неожиданное заявление

Переговоры о завершении войны: экс-глава МИД сделал неожиданное заявление

14:58Война
"Путин затягивает прекращение огня": у Зеленского раскрыли план Кремля

"Путин затягивает прекращение огня": у Зеленского раскрыли план Кремля

13:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

В России массово отменяют парады к 9 мая: Свитан объяснил, в чем причина

В России массово отменяют парады к 9 мая: Свитан объяснил, в чем причина

Магнитные бури влупят одна за другой: когда Украину ждет затишье

Магнитные бури влупят одна за другой: когда Украину ждет затишье

Бойцы ВСУ бьются в Курской области: в Генштабе сделали заявление

Бойцы ВСУ бьются в Курской области: в Генштабе сделали заявление

Когда в Украину вернется потепление: синоптик назвал точную дату

Когда в Украину вернется потепление: синоптик назвал точную дату

Последние новости

16:17

Что будет с долларом в ближайшее время: банкир ответил, ждать ли крутого пике

16:05

Можно ли убирать в доме, когда кто-то из семьи в дороге: священник ответил

15:58

Почему РФ боится Украины в НАТО: еврокомиссар назвал настоящую причину

15:55

Неожиданный ответ сразит наповал: из чего на самом деле делают протеин

15:29

Песков прокомментировал новые заявления Трампа о Крыме: что сказали в Кремле

Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в маеУкраину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае
15:15

Враг достает до позиций: офицер сообщил о трудностях возле Покровска

14:58

Переговоры о завершении войны: экс-глава МИД сделал неожиданное заявление

14:44

РФ за год набрала 1500 иностранцев на войну - разведка Британии

14:15

Отец экс-участницы группы Виа Гра погиб на войне

Реклама
13:51

Хитрый фокус гарантирует результат: чем быстро и недорого покрасить бетонный пол

13:42

"Путин затягивает прекращение огня": у Зеленского раскрыли план Кремля

13:23

28 апреля нельзя ссориться и спорить: какой праздник и день ангела

13:12

Армия РФ хочет приблизиться к Сумам: ISW сообщил об опасных продвижениях врага

12:36

Рекордная цена: письмо человека, который выжил во время гибели Титаника продали

12:26

"России будет несладко": назван мрачный прогноз для экономики ПутинаВидео

12:25

Налчаджиоглу раскрыл настоящую причину молчания Лорак о войне в Украине

12:07

Дипломатический вояж Зеленского: WP оценил встречу с Трампом в Ватикане

12:05

Пытаются заманить Украину: эксперт предупредил о ловушке США

11:49

Рекордный урожай удивит даже соседей: как быстро увлажнить почву в теплице

11:30

Китайский гороскоп на завтра 28 апреля: Собакам - стресс, Свиньям - лень

Реклама
11:00

У Трампа есть способ остановить Путина, но он не будет рисковать – The Telegraph

11:00

Гороскоп на май 2025: Скорпионам - финансовый сдвиг, Львам - встреча

10:17

В России массово отменяют парады к 9 мая: Свитан объяснил, в чем причина

09:48

Бойцы ВСУ бьются в Курской области: в Генштабе сделали заявление

09:33

Есть погибший, раненый ребенок: Днепропетровщина оправляется после атаки РФФото

09:21

Гороскоп на завтра 28 апреля: Девам - грандиозная прибыль, Стрельцам - путешествие

09:20

Почему нельзя обгонять грузовики с правой стороны: знают не все водители

09:00

Ани Лорак финансирует государство, которое нас убивает: певица Ангела об артистах-предателях, беглецах и усталости от войны

08:50

Поднялся яркий огонь: партизаны устроили подрыв на железной дороге оккупантов

08:30

РФ готовит новую тактику для наступления летом-осенью: в США назвали планы

08:12

Когда в Украину вернется потепление: синоптик назвал точную дату

08:10

Как похороны лидера 1,5 млрд католиков не стали событием №1 даже в Римемнение

07:38

В США поставили России ультиматум по Украине и раскрыли планы против Кремля

06:10

"Туман войны": как прошла встреча Трампа и Зеленскогомнение

04:35

Как сказать "наличка" и "обналичивать" на украинском языке: каких ошибок стоит избегатьВидео

03:30

Почему полицейские просят водителей показать язык: ответ удивит

02:30

"Дележ территорий": прогноз худшего сценария с выходом США из переговоровВидео

01:31

РФ прорывается с двух направлений, бои за Константиновку уже возможны - лейтенант ВСУ

00:47

Россияне накапливают силы и пытаются продвигаться на Сумщине - DeepState

26 апреля, суббота
23:52

Магнитные бури влупят одна за другой: когда Украину ждет затишье

Реклама
23:06

Украинская певица стала жертвой мошенниковВидео

22:44

На сколько вырастет цена на хлеб: эксперт сделал неожиданный прогноз

22:06

На Новолуние в апреле повезет почти всем: какие 5 знаков зодиака будут купаться в богатстве

21:54

Что делать, если стиральная машина плохо сливает воду: совет от мастераВидео

21:39

Трамп сделал громкое обещание насчет мирных переговоров по Украине

20:53

Скрывает полезную функцию: что означает кнопка со стрелкой на брелоке авто

20:24

Ватикан выделил Зеленскому особое место: СМИ рассказали, что означает этот жест

19:30

Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

19:10

Май станет катализатором для российских оккупантовмнение

19:02

Встреча Зеленского и Трампа: когда состоятся следующие переговоры

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять