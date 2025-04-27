Переговоры о завершении войны: экс-глава МИД сделал неожиданное заявление

Украинцам нужно меньше слушать "сливы" и "сигналы", считает Дмитрий Кулеба.

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Мы и близко не стоим к реальным переговорам для завершения войны - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Что сказал Кулеба:

Мирные переговоры практически не продвигаются

Переговорный процесс там же, где был осенью или в январе этого года

Переговоры по завершению российско-украинской войне фактически не продвигаются и находятся на уровне осени 2024-го или же января текущего года. Нужно меньше волноваться из-за заявлений относительно таких дискуссий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире Говорит великий Львов дипломат оценил ситуацию с мирными переговорами при посредничестве США.

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"Мы и близко не стоим к реальным переговорам для завершения войны. Переговоры какие-то происходят, кто-то с кем-то общается. Но с точки зрения близости к прекращению огня, мы там же, где и были в январе. С точки зрения близости к прекращению войны - мы там же, где были прошлой осенью", - отметил Кулеба.

Также он призвал не волноваться из-за заявлений, которые постоянно слышат украинцы.

"Чем меньше вы будете ежедневно волноваться из-за этих заявлений, сливов и сигналов, тем лучше вы сохраните свое ментальное здоровье до времени, когда действительно дойдет до конца огня. А потом когда-то, надеюсь, и до конца войны", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

"Мирные инициативы" Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее президент Зеленский и глава Белого дома Трамп встретились в Ватикане и провели переговоры. Обсуждались вопросы завершения войны. Зеленский назвал разговор "хорошим" и подчеркнул, что встречу можно будет назвать "исторической", если удастся достичь результатов.

После переговоров с Зеленским Трамп усомнился в "желании" Путина закончить войну. Трамп предположил обман со стороны Путина и допустил новые санкции в отношении России.

Путин якобы готов к переговорам с Украиной "без предварительных условий", сказал рупор Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такую позицию озвучил Путин на встрече со Стивом Уиткоффом в Москве.

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Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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