"Он меня просто обманывает": Трамп открыто пригрозил Путину

Что известно:
- Трамп начал сомневаться в желании Путина завершить войну
- Трамп считает, что Путин его обманывает
- Трамп пригрозил Путину санкциями
Президент США Дональд Трамп начал понимать, что российский диктатор Владимир Путин на самом деле не хочет завершать войну и просто обманывает его. Об этом он написал на своей странице в Truth.
Трамп пригрозил Путину новыми санкциями.
"Учитывая все это, не было никаких причин для Путина стрелять ракетами по гражданским районам, городам и поселкам в течение последних нескольких дней. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну, он просто обманывает меня, и с ним нужно бороться по-другому, с помощью "банковских" или "вторичных санкций?" Слишком много людей погибает!!!" - написал Трамп.
В то же время он добавил, что это не его война, ведь она началась во времена президентства Байдена и Обамы.
"Это война сонного Джо Байдена, а не моя. Это было проигрышно с первого дня, и не должно было произойти, и не произошло бы, если бы я был президентом в то время. Я просто пытаюсь убрать беспорядок, который оставили мне Обама и Байден", - написал Трамп.
Переговоры по завершению войны в Украине - последние новости
Ранее в The Times сообщили, что Трамп окончательно решил позволить РФ контролировать оккупированные территории Украины. В плане Трампа предполагается сохранение за Россией контроля над оккупированными украинскими территориями, и это условие является "окончательным".
В CNN сообщали, что Украина и США имеют серьезные разногласия по условиям соглашения о прекращении войны. Между Вашингтоном и Киевом сохраняются серьезные разногласия относительно условий мирного соглашения с РФ.
Напомним, Трамп сделал важное заявление - он подчеркнул, что Украина и РФ очень близки к договоренности о мире. Значительное количество "ключевых пунктов" соглашения уже было согласовано, отметил президент США.
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