"Он меня просто обманывает": Трамп открыто пригрозил Путину

Американский президент Дональд Трамп начал открыто сомневаться в том, что Путин хочет прекратить войну.

https://glavred.info/politics/on-menya-prosto-obmanyvaet-tramp-otkryto-prigrozil-putinu-10659422.html Ссылка скопирована

Трамп пригрозил Путину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, сайт Кремля

Что известно:

Трамп начал сомневаться в желании Путина завершить войну

Трамп считает, что Путин его обманывает

Трамп пригрозил Путину санкциями

Президент США Дональд Трамп начал понимать, что российский диктатор Владимир Путин на самом деле не хочет завершать войну и просто обманывает его. Об этом он написал на своей странице в Truth.

Трамп пригрозил Путину новыми санкциями.

видео дня

"Учитывая все это, не было никаких причин для Путина стрелять ракетами по гражданским районам, городам и поселкам в течение последних нескольких дней. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну, он просто обманывает меня, и с ним нужно бороться по-другому, с помощью "банковских" или "вторичных санкций?" Слишком много людей погибает!!!" - написал Трамп.

В то же время он добавил, что это не его война, ведь она началась во времена президентства Байдена и Обамы.

"Это война сонного Джо Байдена, а не моя. Это было проигрышно с первого дня, и не должно было произойти, и не произошло бы, если бы я был президентом в то время. Я просто пытаюсь убрать беспорядок, который оставили мне Обама и Байден", - написал Трамп.

Переговоры по завершению войны в Украине - последние новости

Ранее в The Times сообщили, что Трамп окончательно решил позволить РФ контролировать оккупированные территории Украины. В плане Трампа предполагается сохранение за Россией контроля над оккупированными украинскими территориями, и это условие является "окончательным".

В CNN сообщали, что Украина и США имеют серьезные разногласия по условиям соглашения о прекращении войны. Между Вашингтоном и Киевом сохраняются серьезные разногласия относительно условий мирного соглашения с РФ.

Напомним, Трамп сделал важное заявление - он подчеркнул, что Украина и РФ очень близки к договоренности о мире. Значительное количество "ключевых пунктов" соглашения уже было согласовано, отметил президент США.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред