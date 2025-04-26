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Украина и США имеют серьезные разногласия по условиям соглашения о прекращении войны - CNN

Алёна Воронина
26 апреля 2025, 09:01обновлено 26 апреля, 09:48
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Между Вашингтоном и Киевом сохраняются серьезные разногласия относительно условий мирного соглашения с РФ.
Украина и США имеют серьезные разногласия по условиям соглашения о прекращении войны - CNN
CNN назвал серьезные разногласия между Украиной и США относительно сделки с РФ/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • Украина и США имеют серьезные разногласия по условиям мирного соглашения с РФ
  • Украина требует гарантий безопасности не только от Европы, но и от США
  • Также для Украины неприемлемо предложение США признать контроль России над Крымом

Между Украиной и Соединенными Штатами Америки остаются серьезные разногласия относительно условий рамочного мирного соглашения со страной-агрессором Россией.

Основными темами, вокруг которых возникли наибольшие противоречия, являются гарантии безопасности для Украины и позиция США относительно признания контроля России над Крымом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству, который ознакомился с обоими вариантами соглашения.

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По словам источника, Вашингтон и Киев имеют противоположные позиции по ключевым аспектам будущего рамочного соглашения о прекращении войны.

Украина требует гарантий безопасности не только от Европы, но и от США. Однако первоначальный вариант предложенного Соединенными Штатами соглашения предусматривал, что надежные гарантии безопасности будут поступать только от Европы.

Кроме этого, для Украины неприемлемо предложение США признать контроль России над Крымом.

Также Украина настаивает на том, чтобы после прекращения огня обсудить вопрос удержания Россией территорий, которые страна-агрессор захватила с момента полномасштабного вторжения в 2022 году.

Представителю Дональда Трампа по украинскому вопросу Киту Келлогу передали контрпредложение Украины, которое подписали также Франция, Великобритания и Германия. В документе в первую очередь отмечается необходимость безусловного прекращения огня с обеих сторон - Киев отмечает, что это является главным требованием Украины перед тем, как начинать любые другие действия.

"В то же время Украина в целом согласилась с рядом положений первоначального американского плана, в частности: постепенным снятием санкций против России, введенных с 2014 года, после реализации мирного плана; отказом Украины от вступления в НАТО; замораживанием линии фронта; возвращением контроля над территорией вокруг Запорожской атомной электростанции", - отметил источник.

При этом источник издания подчеркнул, что уже является огромным шагом со стороны Украины то, что она готова говорить о территориях.

"Но если Трамп не считает это значительной уступкой, то это проблема", - сказал источник.

Переговоры по завершению войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп снова обвинил Украину в начале войны и поставил точку в вопросе Крыма. Трамп отметил, что заявления Украины о вступлении в НАТО стали причиной полномасштабного вторжения РФ и объяснил свои слова об окончании войны за 1 день.

Также ранее сообщалось, что РФ может возобновить прямые переговоры с Украиной - о чем договорились Путин и Виткофф. В Кремле раскрыли детали переговоров Путина со спецпредставителем Трампа.

Напомним, Зеленский ответил Трампу признает ли Украина оккупированные территории российскими. Президент Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает юридически временно оккупированные территории российскими, в частности, это касается Крыма.

Также ранее Зеленский сделал заявление о приближении тишины для Украины. Президент заявил, что в ближайшие дни состоятся весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины.

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Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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