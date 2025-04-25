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РФ может возобновить прямые переговоры с Украиной: о чем договорились Путин и Уиткофф

Юрий Берендий
25 апреля 2025, 19:01обновлено 25 апреля, 20:03
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В Кремле раскрыли детали переговоров Путина со спецпредставителем Трампа.
РФ может возобновить прямые переговоры с Украиной: о чем договорились Путин и Уиткофф
О чем договорились спецпредставитель Трампа и Путин на переговорах в Кремле / Колаж Гларвед, фото: скриншоты из видео

Коротко:

  • Уиткофф провел переговоры с Путиным
  • В рамках встречи обсуждался вопрос возобновления переговоров между Украиной и РФ

Спецпредставитель США Стив Уиткофф 25 апреля провел прямые переговоры с российским диктатором и военным преступником Путиным. В рамках встречи обсуждался вопрос войны в Украине. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на помощника главы Кремля Юрия Ушакова.

Отмечается, что спецпосланник США уже в четвертый раз посетил Россию для переговоров.

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"Состоялась трехчасовая беседа, имевшая конструктивный и весьма полезный характер", - сказал Ушаков.

Помощник российского диктатора заявил, что эта встреча якобы способствовала дальнейшему сближению позиций России и США не только в контексте украинского вопроса, но и по ряду других глобальных тем.

"Что касается непосредственно украинского кризиса (так россияне называют полномасштабную агрессивную войну против Украины - ред.), то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями РФ и Украины", - добавил он.

Ушаков также подчеркнул символическое значение этого события, ведь оно состоялось в день 80-й годовщины встречи советских и американских солдат на Эльбе, которая, по его словам, олицетворяет боевое партнерство обоих государств в борьбе с нацизмом.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Что известно о спецпредставителях Трампа по завершению войны в Украине / Инфографика: Главред

Позиция Уиткоффа по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, издание Reuters опубликовало документ по войне в Украине, который спецпредставитель США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам во время переговоров в Париже 17 апреля.

17 апреля в Париже состоялся второй раунд переговоров высокого уровня между представителями США и европейских стран. Государственный секретарь США Марко Рубио вместе с советником Белого дома Стивом Уиткоффом встретились с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщила газета The Guardian.

Также Уиткофф, который является спецпредставителем президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока, рассказал в интервью The Wall Street Journal, что обсуждал с Владимиром Путиным будущее украинских территорий. По словам Уиткоффа, российский президент демонстрировал навязчивую заинтересованность в этих землях. Он отметил, что Россия, возможно, претендует на часть украинских регионов, но не на все.

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Кто такой Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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