РФ может возобновить прямые переговоры с Украиной: о чем договорились Путин и Уиткофф

Коротко:
- Уиткофф провел переговоры с Путиным
- В рамках встречи обсуждался вопрос возобновления переговоров между Украиной и РФ
Спецпредставитель США Стив Уиткофф 25 апреля провел прямые переговоры с российским диктатором и военным преступником Путиным. В рамках встречи обсуждался вопрос войны в Украине. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на помощника главы Кремля Юрия Ушакова.
Отмечается, что спецпосланник США уже в четвертый раз посетил Россию для переговоров.
"Состоялась трехчасовая беседа, имевшая конструктивный и весьма полезный характер", - сказал Ушаков.
Помощник российского диктатора заявил, что эта встреча якобы способствовала дальнейшему сближению позиций России и США не только в контексте украинского вопроса, но и по ряду других глобальных тем.
"Что касается непосредственно украинского кризиса (так россияне называют полномасштабную агрессивную войну против Украины - ред.), то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями РФ и Украины", - добавил он.
Ушаков также подчеркнул символическое значение этого события, ведь оно состоялось в день 80-й годовщины встречи советских и американских солдат на Эльбе, которая, по его словам, олицетворяет боевое партнерство обоих государств в борьбе с нацизмом.
Позиция Уиткоффа по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, издание Reuters опубликовало документ по войне в Украине, который спецпредставитель США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам во время переговоров в Париже 17 апреля.
17 апреля в Париже состоялся второй раунд переговоров высокого уровня между представителями США и европейских стран. Государственный секретарь США Марко Рубио вместе с советником Белого дома Стивом Уиткоффом встретились с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщила газета The Guardian.
Также Уиткофф, который является спецпредставителем президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока, рассказал в интервью The Wall Street Journal, что обсуждал с Владимиром Путиным будущее украинских территорий. По словам Уиткоффа, российский президент демонстрировал навязчивую заинтересованность в этих землях. Он отметил, что Россия, возможно, претендует на часть украинских регионов, но не на все.
Другие новости:
- Курс доллара резко взлетит, а евро немного обвалится: курс валют на 28 апреля
- Зациклены на режиме: в ГУР назвали 3 самых больших страха Кремля
- Пряник вместо кнута: почему Путину рано радоваться из-за снятия санкций США
Кто такой Стив Уиткофф
Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.
Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.
По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.
Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред