Уиткофф уже мчится в Россию: в СМИ назвали дату новой встречи с Путиным

Кратко:
- Встреча Стива Уиткоффа с Путиным состоится 25 апреля
- Самолет с Уиткоффом уже вылетел из Парижа в Россию
Четвертая встреча специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве состоиться в конце недели. Об этом пишет Axios.
По данным американских чиновников, Уиткофф должен провести встречу с Путиным в пятницу, 25 апреля. Ожидается, что во время переговоров спецпредставитель Трампа обсудит пути завершения войны в Украине.
В то же время Sky News, ссылаясь на данные Flightradar, сообщило, что самолет с переговорщиком Трампа вылетел из Парижа и направляется в Россию. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Уиткофф отправится в Россию на этой неделе.
Переговоры Уиткоффа с Путиным - главное
Напомним, 11 апреля в России состоялась встреча между специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более четырех часов и были сосредоточены на теме войны в Украине.
Уиткофф описал встречу как "убедительную". Ключевым вопросом, по его словам, стало будущее пяти территорий, которые Россия считает своими: Крым, Донбасс, Луганщина, Запорожье и Херсонщина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что высказывания Стива Уиткоффа о возможности включения украинских территорий в "мирное соглашение" - это распространение российских нарративов.
"Мы не обсуждаем территории до прекращения огня. Украинские земли - не предмет торга", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью The Wall Street Journal сообщил, что обсуждал вопрос украинских территорий с Владимиром Путиным. По его словам, российский диктатор был зациклен на этих регионах и заявил, что Украине стоит "меньше волноваться" о русскоязычных регионах.
Кроме этого, помощник Путина Юрий Ушаков анонсировал новую встречу Виткоффа с Путиным, но не назвал точную дату.
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Кто такой Стив Уиткофф
Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.
По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.
Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.
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