Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Уиткофф уже мчится в Россию: в СМИ назвали дату новой встречи с Путиным

Руслана Заклинская
23 апреля 2025, 22:46
307
Спецпредставитель Трампа летит в Россию для переговоров с Путиным.
Уиткофф уже мчится в Россию: в СМИ назвали дату новой встречи с Путиным
Когда состоится четвертая встреча Виткоффа с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Кратко:

  • Встреча Стива Уиткоффа с Путиным состоится 25 апреля
  • Самолет с Уиткоффом уже вылетел из Парижа в Россию

Четвертая встреча специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве состоиться в конце недели. Об этом пишет Axios.

По данным американских чиновников, Уиткофф должен провести встречу с Путиным в пятницу, 25 апреля. Ожидается, что во время переговоров спецпредставитель Трампа обсудит пути завершения войны в Украине.

видео дня

В то же время Sky News, ссылаясь на данные Flightradar, сообщило, что самолет с переговорщиком Трампа вылетел из Парижа и направляется в Россию. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Уиткофф отправится в Россию на этой неделе.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры Уиткоффа с Путиным - главное

Напомним, 11 апреля в России состоялась встреча между специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более четырех часов и были сосредоточены на теме войны в Украине.

Уиткофф описал встречу как "убедительную". Ключевым вопросом, по его словам, стало будущее пяти территорий, которые Россия считает своими: Крым, Донбасс, Луганщина, Запорожье и Херсонщина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что высказывания Стива Уиткоффа о возможности включения украинских территорий в "мирное соглашение" - это распространение российских нарративов.

"Мы не обсуждаем территории до прекращения огня. Украинские земли - не предмет торга", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью The Wall Street Journal сообщил, что обсуждал вопрос украинских территорий с Владимиром Путиным. По его словам, российский диктатор был зациклен на этих регионах и заявил, что Украине стоит "меньше волноваться" о русскоязычных регионах.

Кроме этого, помощник Путина Юрий Ушаков анонсировал новую встречу Виткоффа с Путиным, но не назвал точную дату.

Читайте также:

Кто такой Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Владимир Путин война России и Украины Стив Уиткофф
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Влупила с новой силой и затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

Влупила с новой силой и затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

22:51Синоптик
Уиткофф уже мчится в Россию: в СМИ назвали дату новой встречи с Путиным

Уиткофф уже мчится в Россию: в СМИ назвали дату новой встречи с Путиным

22:46Мир
Леся Никитюк показалась в купальнике на фоне слухов о беременности

Леся Никитюк показалась в купальнике на фоне слухов о беременности

22:37Stars
Реклама

Популярное

Ещё
"Мама будто чувствовала": сын Натальи Сумской сделал громкое публичное признание

"Мама будто чувствовала": сын Натальи Сумской сделал громкое публичное признание

Гороскоп на завтра 24 апреля: Овнам - внезапная прибыль, Рыбам - насыщенный день

Гороскоп на завтра 24 апреля: Овнам - внезапная прибыль, Рыбам - насыщенный день

РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

Непростой тест на IQ: найдите пчелу в девичьей спальне с котами за 5 секунд

Непростой тест на IQ: найдите пчелу в девичьей спальне с котами за 5 секунд

Почти два десятка детективов НАБУ подозреваются в масштабной коррупции: у них обнаружили миллионы, скрытые в крипте

Почти два десятка детективов НАБУ подозреваются в масштабной коррупции: у них обнаружили миллионы, скрытые в крипте

Последние новости

22:51

Влупила с новой силой и затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

22:46

Уиткофф уже мчится в Россию: в СМИ назвали дату новой встречи с Путиным

22:41

"Меня там грохнут": лживая путинистка Симоньян собралась в УкраинуВидео

22:37

Леся Никитюк показалась в купальнике на фоне слухов о беременности

22:37

Лунный гороскоп на 24 апреля: как притянуть к себе гармонию и достаток

Признание Крыма российским откроет "ящик Пандоры", план Трампа отбросит Украину в 2015 год – ЖдановПризнание Крыма российским откроет «ящик Пандоры», план Трампа отбросит Украину в 2015 год – Жданов
22:20

Цымбалюк отреагировал на слухи про роман с известной певицей и возможное отцовство

22:14

"Спасибо, моя жизнь": муж Лорак нежно обратился к "счастью" и это не певица

22:00

Новые нападки Трампа и срыв переговоров в Лондоне: главные новости Украины (дайджест)

21:59

"Даже если просто сделали вид": почему Кравец ушла из Квартала на самом деле

Реклама
21:43

Украина поставила условие США: Ермак раскрыл детали встречи с представителем Трампа

21:33

США будут обвинять Украину в срыве мирного процесса: чем это чревато

21:22

РФ готова "мгновенно прекратить войну" при одном условии - что придумали в Кремле

20:44

Получится в 10 раз вкуснее, чем в ресторане: рецепт тирамису из черствых пасок

20:41

Украина выдвинула жесткое требование: СМИ раскрыли документ, который разозлил США

20:16

Принцу Луи семь: дворец показал симпатичного беззубого парняВидео

20:06

Выпускает 300 дронов в сутки: в Генштабе подтвердили удар по производству "Шахедов"

19:50

Не просто гигиена: ветеринар рассказал, почему коты постоянно вылизывают шерсть

19:40

"Врежет" похолодание и станет больше дождей: когда Украину атакует сильная непогода

19:37

Какие электроприборы нельзя включать в удлинитель: советы экспертов

19:33

"Нечем хвастаться": Трамп возмутился "вспыльчивым заявлением" Зеленского о Крыме

Реклама
19:14

Крым может стать "спорной территорией" в рамках сделки с РФ - какие будут последствия

19:00

Признание Крыма российским не остановит войну, Путин попытается нарезать Украину, как салямимнение

18:58

"Это не наша война": у Трампа сделали громкое заявление о достижении мира в Украине

18:36

Брэд Питт передумал жениться на Инес Де Рамон - СМИ

18:34

"Будет применен метод нарезания салями": что будет, если Киев пойдет на уступки

18:19

Плоды будут крупными и мясистыми: чем подкормить сладкий перец

18:07

Мирные переговоры в Лондоне: Ермак рассказал, каких результатов удалось достичь

17:35

В центре Москвы прогремели мощные взрывы, начался крупный пожар - первые деталиВидео

17:19

"Было очень сложно": Мария Кравец призналась, как на нее повлияла карьера мамы

17:18

Водители не подозревают: что означает логотип Audi и почему на эмблеме 4 кольца

17:12

Украинское искусство покоряет Европу

16:46

"Террорист": жена Остапчука назвала сумму "отступных", которую получила бывшая

16:37

Ворвутся бедность и проблемы: что ни в коем случае нельзя делать в Светлый четверг

16:37

США сорвали переговоры о мире в Лондоне: какая причина и что требуют от Украины

16:35

РФ готовит большой штурм: подполковник ВСУ раскрыл цель россиян на востоке

16:33

Изменится ли мобилизационный возраст: в Раде сделали важное заявление

16:21

Как правильно помыть подставку для ножей: простой и эффективный способ

16:12

С мая на АЗС Украины будут разбавлять бензин спиртом: повлияет ли это на цены

16:06

Светлый четверг: что можно и нельзя делать 24 апреля, приметы

15:40

Польша готовится поддержать миротворческую операцию в Украине: СМИ узнали детали

Реклама
15:26

Штурмы не стихают: оккупанты нацелились на важный для ВСУ город

15:22

Украина готова к переговорам: в Киеве назвали главное условие прекращения огня

15:05

Цена выросла в 2,5 раза: в Украине стремительно дорожает базовый овощ

15:02

Звезды обещают богатство и сюрпризы: 3 знака зодиака поймают удачу за хвост

14:53

Зеленский озвучил позицию Украины на переговорах после удара РФ по Марганцу

14:52

Допинговый скандал: что грозит Мудрику, если его вина будет доказана

14:44

Елена Тополя призналась, почему опасается заводить 4 ребенка

14:38

Продержится год: Нафтогаз принял тариф на газ для населения в 2025 году

14:38

"Даю час": жена Остапчука угрожает бывшей телеведущего

14:22

Можете остаться без урожая: чем подкормить чеснок, если растение пожелтело

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять