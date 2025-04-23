Уиткофф уже мчится в Россию: в СМИ назвали дату новой встречи с Путиным

Спецпредставитель Трампа летит в Россию для переговоров с Путиным.

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Когда состоится четвертая встреча Виткоффа с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Кратко:

Встреча Стива Уиткоффа с Путиным состоится 25 апреля

Самолет с Уиткоффом уже вылетел из Парижа в Россию

Четвертая встреча специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве состоиться в конце недели. Об этом пишет Axios.

По данным американских чиновников, Уиткофф должен провести встречу с Путиным в пятницу, 25 апреля. Ожидается, что во время переговоров спецпредставитель Трампа обсудит пути завершения войны в Украине.

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В то же время Sky News, ссылаясь на данные Flightradar, сообщило, что самолет с переговорщиком Трампа вылетел из Парижа и направляется в Россию. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Уиткофф отправится в Россию на этой неделе.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры Уиткоффа с Путиным - главное

Напомним, 11 апреля в России состоялась встреча между специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более четырех часов и были сосредоточены на теме войны в Украине.

Уиткофф описал встречу как "убедительную". Ключевым вопросом, по его словам, стало будущее пяти территорий, которые Россия считает своими: Крым, Донбасс, Луганщина, Запорожье и Херсонщина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что высказывания Стива Уиткоффа о возможности включения украинских территорий в "мирное соглашение" - это распространение российских нарративов.

"Мы не обсуждаем территории до прекращения огня. Украинские земли - не предмет торга", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью The Wall Street Journal сообщил, что обсуждал вопрос украинских территорий с Владимиром Путиным. По его словам, российский диктатор был зациклен на этих регионах и заявил, что Украине стоит "меньше волноваться" о русскоязычных регионах.

Кроме этого, помощник Путина Юрий Ушаков анонсировал новую встречу Виткоффа с Путиным, но не назвал точную дату.

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Кто такой Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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