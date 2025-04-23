Украина выдвинула жесткое требование: СМИ раскрыли документ, который разозлил США

Украина передала партнерам документ с условием относительно территориальных переговоров, пишет Reuters.

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Позиция Украины вызвала "нервозность" в США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Украина предоставила партнерам документ, в котором говорилось, что не будет никаких обсуждений территориальных вопросов до "полного прекращения огня"

Это вызвало нервозность в США, поскольку Вашингтон настаивает на компромиссах

Состоявшиеся в Лондоне переговоры были понижены в статусе после того, как стало известно, что Украина подготовила документ для своих международных партнеров. В нем было указано четкое условие для обсуждения вопроса территорий. Об этом пишет Reuters.

По информации неназванного источника издания, 22 апреля Украина передала Европе документ, в котором указано, что никаких обсуждений территориальных вопросов не будет до "полного и безусловного прекращения огня". "Нервозность" США может свидетельствовать о несоответствии позиции Украины и предыдущих договоренностей Вашингтона с Москвой.

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Одним из главных моментов, вызвавших недовольство в США, является отказ Украины принять определенные предложения спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, касающиеся возможных компромиссов в переговорах с Россией. По словам источников, кроме вопроса Крыма, возникли и другие спорные моменты.

США настаивают, чтобы Украина и Европа признали контроль России над 20% украинской территории, в том числе над аннексированным Крымом. Однако Украина категорически отвергает такие предложения, подчеркивая, что не может идти на территориальные уступки до полного прекращения боевых действий.

Другой важный аспект переговоров заключается в позиции России, которая требует отмены санкций ЕС до завершения переговоров. Однако Европа, со своей стороны, не готова на такие шаги, что также создает препятствия в процессе переговоров.

Несмотря на эти трудности, некоторые дипломатические шаги все же имели место. В частности, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми и министр обороны Великобритании Джон Хили провели важные дискуссии со своими украинскими коллегами, что свидетельствует о сохранении дипломатической активности с обеих сторон. Кроме того, Хили также встречался со спецпредставителем президента США в Украине Китом Келлогом.

Мирный план США и переговоры в Лондоне - последние новости

Как сообщал Главред, Соединенные Штаты продвигают мирную инициативу, предусматривающую признание Крыма территорией России и "замораживание" текущей линии фронта. В рамках этого плана также рассматривается возможность смягчения санкций против РФ в обмен на прекращение боевых действий.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский на брифинге подтвердил, что среди предложений США есть прекращение огня, территориальные уступки и отказ от вступления в НАТО. Он подчеркнул: Крым - это украинская территория, и Киев никогда не признает его оккупации.

Государственный секретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон, где должны были состояться переговоры по завершению войны. По данным CNN, настоящей причиной стал отказ украинской стороны поддержать ключевой пункт плана Дональда Трампа - признание российского контроля над Крымом.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп заявил, что слова Владимира Зеленского о юридическом непризнании Крыма российским "очень вредны" для мирных переговоров. В соцсети Truth Social он отметил, что Крым "был потерян много лет назад" при президентстве Обамы и теперь он "не является предметом обсуждения".

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