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США едут в Лондон не для переговоров, а для ультиматума Украине - Independent

Виталий Кирсанов
22 апреля 2025, 22:57
227
Уиткофф и Рубио не приедут на переговоры в Лондон.
Уиткофф и Рубио не приедут на переговоры в Лондон
Уиткофф и Рубио не приедут на переговоры в Лондон / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Что написано в статье Independent:

  • Зеленского, вероятно, попросят признать де-факто власть Кремля над Крымом
  • На переговорах не будет президентов Украины, Франции и Германии

Прибытие американской делегации на переговоры в Великобританию может быть засадой для Украины. Союзники Киева хотят ее избежать. Об этом пишет редактор The Independent Сэм Кайли.

По его информации, перед британским министром иностранных дел Дэвидом Лемми будет стоять непростая задача: он должен удержать на своей стороне "самые большие дипломатические пушки" США, одновременно гарантируя, что не завел Киев в засаду.

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По его словам, представители США прибывают в Лондон не для проведения переговоров, а для выдвижения выгодного Москве ультиматума.

"Украина не будет иметь другого выбора, кроме как отклонить предложения по замораживанию российского контроля над востоком страны. Зеленского, вероятно, попросят (или скажут) признать де-факто власть Кремля над Крымом, согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО, и вообще покорно катиться под путинские танковые гусеницы", - говорится в сообщении.

Именно это может служить причиной отсутствия на этих переговорах президента Украины. Францию и Германию также будут представлять министры иностранных дел и советники по вопросам безопасности. Как отмечает автор статьи, эти страны не могут и не хотят признать, что президент Дональд Трамп и его администрация сделали все возможное не для достижения мира, а для закрепления контроля РФ над оккупированными территориями Украины.

Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Трамп хочет выйти из переговоров, поскольку увидел, что из-за позиции Путина они безнадежны.

"Вот почему для нас чрезвычайно важно не давать Трампу возможности обвинять нас. Нам нужно продолжать делать то, что мы делали: оставаться конструктивными и соглашаться с его инициативами, насколько это не вредит нашим национальным интересам, таким как территориальная целостность и суверенитет Украины", - говорится в сообщении.

Тем временем, как сообщает в соцсети X корреспондент Financial Times Кристофер Миллер, в составе американской делегации на переговорах с Украиной в Лондоне в среду, 23 апреля, не будет Стива Уиткоффа и Марко Рубио.

"Мне сказали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф не будет присутствовать на украинских переговорах завтра в Лондоне. Госдепартамент США только что подтвердил, что госсекретарь Марко Рубио также не поедет", - написал Миллер.

Вместе с тем, Белый дом подтвердил во вторник, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф вновь поедет в РФ на этой неделе.

Как уточняет Le Monde, пресс-секретарь американского Государственного департамента Тэмми Брюс сообщила, что на встрече в Лондоне будет присутствовать специальный посланник президента Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

"Обсуждения состоятся, как и планировалось, но Марко Рубио не будет присутствовать. Это не связано со встречей, это связано с логистическими вопросами в его графике", - говорится в сообщении.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, в среду, 23 апреля, в Лондоне США проведут переговоры с украинскими и европейскими официальными лицами относительно завершения российско-украинской войны.

Ранее Трамп угрожал выйти из мирных переговоров по Украине, если одна из сторон будут затруднять достижение мира.

Тем временем лидер России Владимир Путин впервые с полномасштабного вторжения выдвинул предложение провести двусторонние переговоры с Украиной.

Больше важных новостей о мирных переговорах:

Что известно о The Independent

The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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