'Вы глупые': Трамп угрожает выйти из мирных переговоров по Украине

Дональд Трамп планирует выйти из переговорного процесса в случае, если одна из сторон будут затруднять достижение мира.

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Трамп угрожает выйти из мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скраншот из видео в YouTube, kremlin.ru

Американский президент Дональд Трамп угрожает выйти из переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом он заявил во время разговора с журналистами. Так он ответил на вопрос о том, как скоро может быть прекращение огня в Украине.

"Конкретного числа дней нет, но скоро. Мы хотим сделать это. Мы говорим о том, что гибнут люди. В среднем 2500 молодых людей, солдат в неделю. Мы хотим спасти эти жизни", - сказал Трамп.

Выйти из переговорного процесса Трамп хочет в случае, если одна из сторон будут затруднять достижение мира.

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"Если по какой-то причине одна из двух сторон сделает это (достижение мира - УНИАН) очень сложным, мы просто скажем: "Вы глупые, вы глупые, вы ужасные люди". И мы просто уйдем. Но, надеюсь, нам не придется этого делать. Я думаю, что у нас есть все шансы решить эту проблему", - добавил он.

Смотрите видео с заявлением Трампа:

Трамп угрожает выйти из переговорного процесса / фото: скриншот

При этом Трамп не верит в то, что российский диктатор Владимир Путин просто играет с ним.

"Нет, никто со мной не играет. Я пытаюсь помочь. Никто ни с кем не играет. Мы посмотрим, удастся ли нам это сделать. Я думаю, у нас очень хорошие шансы добиться этого, и сейчас все идет к этому", - сказал он.

Американский президент отказался говорить о том, продолжат ли США поставлять Украине военную помощь, если Белый дом самоустранится из переговорного процесса. Он верит в то, что ему удастся достичь мира.

Окончание войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, в США сегодня заявили, что смогут положить конец войне в Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оптимистично настроен и верит в возможность окончания боевых действий.

В то же время ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США могут прекратить пытаться заключить мир. Он дал несколько дней на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ.

Также и постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ООН ответил, готова ли РФ к паузе в войне. По его словам, Россия считает нереалистичным сценарий прекращения огня в Украине.

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