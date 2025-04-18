'Вы глупые': Трамп угрожает выйти из мирных переговоров по Украине

Американский президент Дональд Трамп угрожает выйти из переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом он заявил во время разговора с журналистами. Так он ответил на вопрос о том, как скоро может быть прекращение огня в Украине.
"Конкретного числа дней нет, но скоро. Мы хотим сделать это. Мы говорим о том, что гибнут люди. В среднем 2500 молодых людей, солдат в неделю. Мы хотим спасти эти жизни", - сказал Трамп.
Выйти из переговорного процесса Трамп хочет в случае, если одна из сторон будут затруднять достижение мира.
"Если по какой-то причине одна из двух сторон сделает это (достижение мира - УНИАН) очень сложным, мы просто скажем: "Вы глупые, вы глупые, вы ужасные люди". И мы просто уйдем. Но, надеюсь, нам не придется этого делать. Я думаю, что у нас есть все шансы решить эту проблему", - добавил он.
Смотрите видео с заявлением Трампа:
При этом Трамп не верит в то, что российский диктатор Владимир Путин просто играет с ним.
"Нет, никто со мной не играет. Я пытаюсь помочь. Никто ни с кем не играет. Мы посмотрим, удастся ли нам это сделать. Я думаю, у нас очень хорошие шансы добиться этого, и сейчас все идет к этому", - сказал он.
Американский президент отказался говорить о том, продолжат ли США поставлять Украине военную помощь, если Белый дом самоустранится из переговорного процесса. Он верит в то, что ему удастся достичь мира.
Окончание войны в Украине - последние новости
Как писал Главред, в США сегодня заявили, что смогут положить конец войне в Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оптимистично настроен и верит в возможность окончания боевых действий.
В то же время ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США могут прекратить пытаться заключить мир. Он дал несколько дней на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ.
Также и постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ООН ответил, готова ли РФ к паузе в войне. По его словам, Россия считает нереалистичным сценарий прекращения огня в Украине.
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