Есть интересные вещи: в США заявили, что смогут положить конец войне в Украине

Вице-президент США Вэнс оптимистичнее настроен относительно заключения мирного соглашения, чем госсекретарь Рубио.

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Вэнс предупредил, что переговоры все еще продолжаются / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Что сказал Вэнс:

Переговоры по заключению мирного соглашения продолжаются

За последние сутки США достигли "интересных вещей" в переговорах

Через несколько часов после того, как госсекретарь Марко Рубио дал несколько дней на заключение мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором Россией, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оптимистично настроен и верит в возможность окончания войны в Украине.

Как сообщает Reuters, об этом он заявил перед двусторонней встречей с премьером Италии в Риме.

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"Я хочу проинформировать премьер-министра о некоторых переговорах между Россией и Украиной... даже за последние 24 часа, мы считаем, что у нас есть некоторые интересные вещи, о которых мы можем сообщить", - подчеркнул американский чиновник.

Вице-президент Штатов отметил, что не будет опережать переговоры, которые продолжаются, но выразил надежду, что положить конец войне США все же удастся.

Установление мира в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что у Украины не будет другого выбора, кроме как заключить мирное соглашение с Россией. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете.

Ранее сообщалось, что по мнению аналитика Игоря Яковенко, миссия президента США Дональда Трампа по установлению мира невыполнима, но ему еще понадобится время, чтобы это осознать.

Накануне также специальный представитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал свои недавние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным "убедительными". По его словам, во время почти пятичасовой встречи обсуждали прекращение боевых действий в Украине и перспективы нового экономического сотрудничества.

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Кто такой Джей Ди Вэнс Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года. 15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки 2028 года. Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии. Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс. Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года. В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

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