Shaman и Куклачев: Зеленский ввел санкции против росийских артистов

Вы узнаете:
- В отношении кого из росийских артистов введены санкции
- Против каких росийских компаний введены санкции
В пятницу, 18 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда граждан России и российских предприятий. Об этом говорится в указах главы государства № 246/2025 и № 247/2025.
Всего под санкции Украины попали 59 российских физических лиц и 60 предприятий.
В частности, санкции наложили на 20 российских актеров, певцов и спортсменов. В список попали:
- Апексимова Ирина - актриса и режиссер;
- Великая Софья - фехтовальщица;
- Вяльбе Елена - лыжница, олимпийская чемпионка;
- Гогунский Виталий - актер (известный ролью Кузи в сериале "Универ");
- Джигурда Никита - актер;
- Дронов Ярослав - певец (известный под псевдонимом SHAMAN);
- Кончаловский Егор - кинорежиссер и сценарист;
- Куклачев Юрий - актер;
- Кучера Оскар - актер;
- Лебедев Денис - боксер;
- Миронов Евгений - актер театра;
- Нагорный Никита - гимнаст;
- Панкратов-Черный Александр - актер и кинорежиссер;
- Полунин Сергей - артист балета;
- Проводников Руслан - боксер;
- Расторгуев Николай - певец и бывший депутат Госдумы РФ;
- Розенбаум Александр - певец;
- Сукачев Игорь - рок-музыкант, актер, режиссер;
- Цискаридзе Николай - артист балета;
- Чумаков Роман - рэпер (известный как Жиган).
В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность вести торговые и другие операции, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки и т. д. Кроме того, их лишат государственных наград.
Зеленский также ввел санкции против ряда компаний РФ, среди них:
акционерное общество "Арсенал";
- Алтайский химпром;
- База № 1 химреактивов;
- Балтийская промышленная компания;
- Вектор;
- Владимирский завод прецизионных сплавов;
- металлургический завод "Электросталь";
- научно-производственное объединение "Магнетон".
В рамках санкций россиянам заблокируют активы, ограничат возможность вести торговые и другие операции, вести бизнес, покупать недвижимость и тому подобное. Россиян, которые имеют государственные награды Украины, лишат их.
Санкции против РФ - последние новости
Как писал Главред, после ракетного удара РФ по Сумам журналисты спросили у президента США Дональда Трампа, введет ли он новые санкции против России. Американский лидер ответил, что РФ и так находится под ограничениями, которые были введены ранее. "Я уже имею ограничения против России. Я их вводил", - сказал Трамп.
Ранее стало известно, что Трамп продлил действие санкций против России на один год. Речь идет о пакете санкций, введенном предыдущим президентом США Джо Байденом в 2021 году.
В Европейском Союзе рассматривают санкции против страны-агрессора России как важный рычаг давления. Любое смягчение санкций против Москвы будет возможно только для достижения прочного мира между РФ и Украиной. Об этом заявил главный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.
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