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Shaman и Куклачев: Зеленский ввел санкции против росийских артистов

Виталий Кирсанов
18 апреля 2025, 15:52
137
Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 59 россиян и 60 предприятий РФ.
Зеленский ввел санкции против росийских артистов
Зеленский ввел санкции против росийских артистов / колаж: Главред, фото: instagram.com/kuklachevcats, instagram.com/shaman.me, ОПУ

Вы узнаете:

  • В отношении кого из росийских артистов введены санкции
  • Против каких росийских компаний введены санкции

В пятницу, 18 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда граждан России и российских предприятий. Об этом говорится в указах главы государства № 246/2025 и № 247/2025.

Всего под санкции Украины попали 59 российских физических лиц и 60 предприятий.

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В частности, санкции наложили на 20 российских актеров, певцов и спортсменов. В список попали:

  • Апексимова Ирина - актриса и режиссер;
  • Великая Софья - фехтовальщица;
  • Вяльбе Елена - лыжница, олимпийская чемпионка;
  • Гогунский Виталий - актер (известный ролью Кузи в сериале "Универ");
  • Джигурда Никита - актер;
  • Дронов Ярослав - певец (известный под псевдонимом SHAMAN);
  • Кончаловский Егор - кинорежиссер и сценарист;
  • Куклачев Юрий - актер;
  • Кучера Оскар - актер;
  • Лебедев Денис - боксер;
  • Миронов Евгений - актер театра;
  • Нагорный Никита - гимнаст;
  • Панкратов-Черный Александр - актер и кинорежиссер;
  • Полунин Сергей - артист балета;
  • Проводников Руслан - боксер;
  • Расторгуев Николай - певец и бывший депутат Госдумы РФ;
  • Розенбаум Александр - певец;
  • Сукачев Игорь - рок-музыкант, актер, режиссер;
  • Цискаридзе Николай - артист балета;
  • Чумаков Роман - рэпер (известный как Жиган).

В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность вести торговые и другие операции, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки и т. д. Кроме того, их лишат государственных наград.

Зеленский также ввел санкции против ряда компаний РФ, среди них:

акционерное общество "Арсенал";

  • Алтайский химпром;
  • База № 1 химреактивов;
  • Балтийская промышленная компания;
  • Вектор;
  • Владимирский завод прецизионных сплавов;
  • металлургический завод "Электросталь";
  • научно-производственное объединение "Магнетон".

В рамках санкций россиянам заблокируют активы, ограничат возможность вести торговые и другие операции, вести бизнес, покупать недвижимость и тому подобное. Россиян, которые имеют государственные награды Украины, лишат их.

Санкции против РФ - последние новости

Как писал Главред, после ракетного удара РФ по Сумам журналисты спросили у президента США Дональда Трампа, введет ли он новые санкции против России. Американский лидер ответил, что РФ и так находится под ограничениями, которые были введены ранее. "Я уже имею ограничения против России. Я их вводил", - сказал Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп продлил действие санкций против России на один год. Речь идет о пакете санкций, введенном предыдущим президентом США Джо Байденом в 2021 году.

В Европейском Союзе рассматривают санкции против страны-агрессора России как важный рычаг давления. Любое смягчение санкций против Москвы будет возможно только для достижения прочного мира между РФ и Украиной. Об этом заявил главный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

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