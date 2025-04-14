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После ракетного удара по Сумам: Трамп ответил, накажет ли Путина новыми санкциями

Марина Фурман
14 апреля 2025, 23:44
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США, вероятно, не планируют вводить новые санкции против России.
После ракетного удара по Сумам: Трамп ответил, накажет ли Путина новыми санкциями
Трамп сделал заявление о санкциях против РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Основное:

  • Трамп уже вводил ограничения против РФ
  • Американский лидер вспомнил о санкциях против российского газопровода "Северный-поток-2"

В воскресенье, 13 апреля, российские оккупанты нанесли баллистический удар по центру Сум. После ракетной атаки журналисты спросили у президента США Дональда Трампа, введет ли он новые санкции против России. Американский лидер во время встречи с президентом Республики Эль-Сальвадор в Белом доме ответил, что РФ и так находится под ограничениями, которые были введены ранее.

"Я уже имею ограничения против России. Я их вводил", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, рассматривает ли он введение новых санкций против РФ после последней ракетной атаки россиян по Сумам.

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Он напомнил, что когда-то ввел санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

"Если вы помните Nord Stream 2. Это был большой трубопровод, который проходит через Европу. Я его остановил. Это российский трубопровод. Самый большой трубопровод в мире, я думаю. Идет в Германию. И я остановил его", - заявил Трамп.

После этого Трамп снова обвинил Байдена и его команду, а затем быстро закончил ответ и не стал объяснять, будут ли новые санкции против России.

Другие заявления Дональда Трампа - последние новости

Как писал Главред, 14 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп выступил с очередной критикой в адрес Украины, заявив, что именно Киев якобы не должен был провоцировать Россию и "начинать войну" против страны, которая значительно превосходит ее в военной силе.

В социальной сети Truth Social Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в начале агрессии России против Украины, при этом не упомянув ни разу российского диктатора и военного преступника Путина.

Кроме того, Дональд Трамп почти через сутки отреагировал на ракетный удар России по Сумах, в результате которого погибли 35 человек. Американский лидер заявил, что РФ совершила "ошибку".

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Что такое санкции?

Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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