После ракетного удара по Сумам: Трамп ответил, накажет ли Путина новыми санкциями

Основное:
- Трамп уже вводил ограничения против РФ
- Американский лидер вспомнил о санкциях против российского газопровода "Северный-поток-2"
В воскресенье, 13 апреля, российские оккупанты нанесли баллистический удар по центру Сум. После ракетной атаки журналисты спросили у президента США Дональда Трампа, введет ли он новые санкции против России. Американский лидер во время встречи с президентом Республики Эль-Сальвадор в Белом доме ответил, что РФ и так находится под ограничениями, которые были введены ранее.
"Я уже имею ограничения против России. Я их вводил", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, рассматривает ли он введение новых санкций против РФ после последней ракетной атаки россиян по Сумам.
Он напомнил, что когда-то ввел санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
"Если вы помните Nord Stream 2. Это был большой трубопровод, который проходит через Европу. Я его остановил. Это российский трубопровод. Самый большой трубопровод в мире, я думаю. Идет в Германию. И я остановил его", - заявил Трамп.
После этого Трамп снова обвинил Байдена и его команду, а затем быстро закончил ответ и не стал объяснять, будут ли новые санкции против России.
Другие заявления Дональда Трампа - последние новости
Как писал Главред, 14 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп выступил с очередной критикой в адрес Украины, заявив, что именно Киев якобы не должен был провоцировать Россию и "начинать войну" против страны, которая значительно превосходит ее в военной силе.
В социальной сети Truth Social Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в начале агрессии России против Украины, при этом не упомянув ни разу российского диктатора и военного преступника Путина.
Кроме того, Дональд Трамп почти через сутки отреагировал на ракетный удар России по Сумах, в результате которого погибли 35 человек. Американский лидер заявил, что РФ совершила "ошибку".
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Что такое санкции?
Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.
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